獨獻台灣！老酋長金牛版限量單桶原酒登場

受到威迷喜愛的限量老酋長生肖系列威士忌單桶原酒金牛版，10月隆重上市。此系列由蘇格蘭蒸餾廠每年精挑出一批窖藏原酒，推出獨家限量威士忌系列僅獻給台灣威士忌老饕。2014年首次發行駿馬限量原酒迄今已邁入第8個年頭，蒸餾年份的進展變化，最老單桶原酒的年份從1970年到1980年，目前邁入1990年起的老年份原酒，老酒愈趨稀少、珍貴，桶桶皆是絕版鉅作。

老酋長金牛版限量單桶原酒，由首席酒窖大師Gordon Doctor於2022年從窖藏庫存中，嚴選出3個年份——1992（限量218瓶）、1995（限量257瓶）、1997（限量267瓶）蒸餾單桶原酒，最高酒齡達30年，酒標清楚的標示蒸餾年月，裝瓶年月，桶號，桶型及裝瓶數，酒精度依不同桶號原酒強度有不同的表現。

瓶身背標以裝瓶年份之生肖圖騰「金牛」做為紀念，桶裝瓶數有限，每一瓶編列流水號詳實生產數量，提供詳細酒品訊息，搭配獨特酒桶造型的單瓶木盒包裝，充滿威士忌元素，為原酒收藏家鐘愛入手的珍稀系列。