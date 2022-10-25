第一次演電影就摘奧斯卡！De Beers曝百年來首位代言人
De Beers自1888年創立至今134年，是全球著名鑽石品牌，從礦場、B2B的鑽石盤商、到自己的珠寶品牌De Beers Jewellers與De Beers Forevermark，業務全方面涵蓋鑽石產業；如今，品牌宣布肯亞籍與墨西哥籍演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o ），成為De Beers創立百餘年來首位全球品牌大使，她所演繹品牌的全新形象廣告企劃「 De Beers: Where It Begins」將於11月3日起全球曝光並將一起支持De Beers的「建設永恒」（Building Forever）承諾，協助提升鑽石來源地的婦女地位。
才華洋溢的露琵塔尼詠歐，2012年時首度參與劇情長片電影《自由之心》（12 Years A Slave）的演出，就以傑出的演技摘下全球首位榮獲奧斯卡金像獎最佳女配角獎，之後並在許多好萊塢賣座電影《星際大戰》（Star Wars）、《我們》（Us）、《黑豹》（Black Panther）和《黑豹2：瓦干達萬歲》（Wakanda Forever）中擔任主要角色。除了電影中出色的表現，致力於關懷弱勢的她更因在其兒童讀物《Sulwe》中擔任敘述者而獲得艾美獎。身兼演員、監製和《紐約時報》暢銷作家的她，亦獲得評論家和觀眾的一致好評，並於2020年，獲《富比士》選為非洲50位最具影響力的女性之一。
為此次形象廣到的拍攝，由著名澳洲攝影師兼導演Lachlan Bailey掌鏡，隨露琵塔尼詠歐探索一顆鑽石從原石轉化為鑽石珠寶的奇妙旅程。在推出此全新形象廣告的同時，De Beers也將與露琵塔尼詠歐共同合作，秉承「建設永恒」的宗旨，繼續致力實現目標：幫助10,000名女孩參與 STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持10,000名女性創業家、以及在2030年前在非洲南部投資至少1,000萬美元。露琵塔尼詠歐表示：「我很榮幸能成為De Beers的首位全球品牌大使... 更重要的是，與De Beers的合作將進一步推動我對全球婦女權益的倡導。」
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