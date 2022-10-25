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第一次演電影就摘奧斯卡！De Beers曝百年來首位代言人

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022奧斯卡頒獎典禮。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022奧斯卡頒獎典禮。圖／De Beers提供

De Beers自1888年創立至今134年，是全球著名鑽石品牌，從礦場、B2B的鑽石盤商、到自己的珠寶品牌De Beers Jewellers與De Beers Forevermark，業務全方面涵蓋鑽石產業；如今，品牌宣布肯亞籍與墨西哥籍演員露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o ），成為De Beers創立百餘年來首位全球品牌大使，她所演繹品牌的全新形象廣告企劃「 De Beers: Where It Begins」將於11月3日起全球曝光並將一起支持De Beers的「建設永恒」（Building Forever）承諾，協助提升鑽石來源地的婦女地位。

才華洋溢的露琵塔尼詠歐，2012年時首度參與劇情長片電影《自由之心》（12 Years A Slave）的演出，就以傑出的演技摘下全球首位榮獲奧斯卡金像獎最佳女配角獎，之後並在許多好萊塢賣座電影《星際大戰》（Star Wars）、《我們》（Us）、《黑豹》（Black Panther）和《黑豹2：瓦干達萬歲》（Wakanda Forever）中擔任主要角色。除了電影中出色的表現，致力於關懷弱勢的她更因在其兒童讀物《Sulwe》中擔任敘述者而獲得艾美獎。身兼演員、監製和《紐約時報》暢銷作家的她，亦獲得評論家和觀眾的一致好評，並於2020年，獲《富比士》選為非洲50位最具影響力的女性之一。

為此次形象廣到的拍攝，由著名澳洲攝影師兼導演Lachlan Bailey掌鏡，隨露琵塔尼詠歐探索一顆鑽石從原石轉化為鑽石珠寶的奇妙旅程。在推出此全新形象廣告的同時，De Beers也將與露琵塔尼詠歐共同合作，秉承「建設永恒」的宗旨，繼續致力實現目標：幫助10,000名女孩參與 STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程與Mathematics數學）學科教育、支持10,000名女性創業家、以及在2030年前在非洲南部投資至少1,000萬美元。露琵塔尼詠歐表示：「我很榮幸能成為De Beers的首位全球品牌大使... 更重要的是，與De Beers的合作將進一步推動我對全球婦女權益的倡導。」

De Beers Jewellers全新形象廣告Enchanted Lotus白金鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers全新形象廣告Enchanted Lotus白金鑽石戒指。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐形象廣告幕後花絮照。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐拍攝全新形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐拍攝全新形象廣告。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022奧斯卡頒獎典禮。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022奧斯卡頒獎典禮。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐拍攝全新形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐拍攝全新形象廣告。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022奧斯卡頒獎典禮。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2022奧斯卡頒獎典禮。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers全新形象廣告Enchanted Lotus白金鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Jewellers全新形象廣告Enchanted Lotus白金鑽石項鍊。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐拍攝全新形象廣告。圖／De Beers提供
De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐拍攝全新形象廣告。圖／De Beers提供

鑽石 品牌 電影

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