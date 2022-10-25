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台南柳營牛奶節國產牛肉促銷周末登場 邀大家來嘗美食

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南柳營牛奶節國產牛肉促銷周末登場，市長黃偉哲邀大家來柳營遊玩嘗美食。記者周宗禎／攝影
台南柳營牛奶節國產牛肉促銷周末登場，市長黃偉哲邀大家來柳營遊玩嘗美食。記者周宗禎／攝影

台南市柳營區農會29、30日在農會廣場舉辦「2022我最牛柳營牛奶節」及「『FUN』牛趣玩樂2022國產牛肉行銷」活動，今天請到市長黃偉哲代言、在地民代紛紛到場力挺。

黃偉哲介紹活動內容，當天現場除在地青農展售及免費鮮乳冰棒品嘗，還推出優惠券折抵、親子DIY及打卡兌換好禮，以新品上市保久乳，搭配國產牛肉料理及台灣肉牛產業發展協會提供的美味牛肉湯，歡迎全國民眾「一起悠遊柳營聽故事、吃好料」。

黃偉哲表示，台南市酪農業是60年代從柳營的6頭牛開始，故事感人充滿了洋蔥，時至今日柳營的酪農業已經發展的蔚然有成，農民養牛、但牛也滋養著農民，農民、乳牛與土地間建立產業的過程，相互磨合逐漸的融入生活變成文化，寫成了一頁頁有趣又感人的酪農故事，跟柳營的鮮乳、牛肉一樣，值得大家細細品嘗。

黃偉哲說，柳營區著名的八翁酪農專區，乳牛在養頭數佔全台6分之1，是國內重要鮮乳產地，除提供鮮醇鮮乳外可製作美味的各式乳製品；而南市肉牛在養頭數3千4百多頭，為六都第一，且有產銷履歷驗證屠宰場，提供全國優質、生產資訊透明國產牛肉。今年牛肉節也首次移師柳營舉辦，結合柳營在地文化活動牛奶節，希望帶給大家知性又美味的周末。

農業局長李建裕表示，今年的活動內容十分精采，29日先舉辦「2022我最牛柳營牛奶節」，活動當日推出柳營農會新上市的保久乳，發放保久乳免費試喝及鮮乳冰棒試吃供民眾嘗鮮，現場還有青農市集暨農特產品展售會，消費滿額可打卡兌換精美帆布提袋。

10月30日的「『FUN』牛趣玩樂2022國產牛肉行銷活動」，將「台灣辦桌文化」結合國產牛肉，精心製作美味的牛肉料理「上菜秀」，再搭配親子手作DIY彩繪小牛活動，讓民眾品嘗美食之餘，也能體驗親子同樂時光。

台南柳營牛奶節國產牛肉促銷周末登場，市長黃偉哲邀大家來柳營遊玩嘗美食。記者周宗禎／攝影
台南柳營牛奶節國產牛肉促銷周末登場，市長黃偉哲邀大家來柳營遊玩嘗美食。記者周宗禎／攝影
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台南柳營牛奶節國產牛肉促銷周末登場，市長黃偉哲邀大家來柳營遊玩嘗美食。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 農民 農會

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