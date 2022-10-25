蘭嶼豬、匈牙利綿羊豬都來了 全球「肥豬」明團聚台南

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聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
國內本土肥豬品種蘭嶼豬。圖／農委會畜試所提供
國內本土肥豬品種蘭嶼豬。圖／農委會畜試所提供

每兩年舉辦一次的「肥豬國際研討會」將於10月26日至28日在大台南會展中心舉辦，此次為第六屆，原訂110年舉辦，因國際疫情而延後一年。今年將有包含我國在內9個國家的學者專家及相關業者齊聚台南，分享及討論不同國家的肥豬產業現況，透過新知的發表及專門技術的交流，讓在地豬種相關產業更加興盛及發達。

農委會畜試所表示，肥豬（fatty pig）是指當地的在地豬種（indigenous pig），通常具有特殊的文化意義，也是當地美食食材，例如西班牙的伊比利豬及台灣黑豬。

畜試所表示，隨著藍瑞斯、約克夏、杜洛克等現代商業品種及雜交品種出現，肥豬在經濟上的重要性逐漸消失，然而歐洲地區有一些肥豬品種經過多年努力，肉品發展成世界知名產品，例如西班牙的伊比利豬及匈牙利的曼加利察豬，都已經找到在國際市場的角色及定位。

畜試所指出，我國也有類似的肥豬品種，例如大家熟知的黑豬就是一個象徵本土及肉品帶有傳統風味的豬種；另蘭嶼豬除了是美味佳餚，更是族人維繫文化連結的重要資產。這些豬種透過畜試所和相關單位的合作研發，不管在育種、營養及加工品，甚至應用在生物醫學領域，都已經有顯著的發展。

畜試所長黃振芳表示，我國在2019年日本沖繩縣舉辦的第五屆肥豬國際研討會積極爭取下屆舉辦權，基於我國在地豬種保種工作及相關研究已受國際重視，順利獲得國際學者支持而取得第六屆肥豬國際研討會主辦權。後續又克服國際疫情的干擾，終於即將在台南登場。

黃振芳表示，台南除了是極具歷史價值的古城，也是在地豬種重要產業聚集地之一，更是台灣肥豬研究的重要地區，非常合適讓世界「肥豬」在此團聚。

第六屆肥豬國際研討會共分為六大主題，分別為「在地豬種及現有挑戰」、「遺傳育種及保種」、「生理繁殖及發育」、「營養管理及生產」、「產業環境及市場」、「肉質產品及副產品」。西班牙伊比利豬、匈牙利綿羊豬及韓國濟州黑豬，以及我國蘭嶼豬、六堆黑豬及平埔黑豬，都有相關的專題演講。

台南 西班牙 蘭嶼

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