葳鑠、瑞博品把非主流變搶手貨！獨立製表市場後勢看好

有在關注拍賣市場的人都會觀察到，獨立製表品牌的作品，增值空間一點都不輸集團或是知名品牌。像是製表大師Philippe Dufour的表款，就曾是高級鐘表拍賣身價榜的第五名，過去非主流也逐漸成為搶手貨，也帶動了其他品牌能見度。

全新Maison Swiss Prestige葳鑠時計光廊，讓藏家有更舒適愉悅的賞表空間。這也是葳鑠在台灣的第二間全新概念店。圖／葳鑠提供

獨立製表裡像是MB&F、GREUBEL FORSEY與HYT都是在台灣較為人熟知的品牌之一，而其幕後推手就是葳鑠有限公司總經理沈曉慧。早在二十年前，沈曉慧就開始引進這些當時被認為非主流的鐘表品牌，她說「因為他們都有自己一種獨特的魅力，充滿熱情跟傳染力，這是獨立製表與其他不同的特別之處」。不僅代理品牌，葳鑠有限公司更在2013年起獨力主辦「匠心．獨具」時間藝術展，匯聚各地特色的時間藝術品，受到產業的高度重視。

經過二十年，獨立製表品牌在台灣的市場更為成熟後，於日前成立全新的「Maison Swiss Prestige葳鑠時計光廊」，讓藏家有更舒適愉悅的賞表空間。這也是葳鑠在台灣的第二間全新概念店，匯集了共計11個獨立製表師品牌，希望透過這個空間，可以看到更多珍貴創作，持續發揮影響力，亦能近距離一睹製表大師們的精湛作品。

Maison Swiss Prestige葳鑠時計光廊匯集了共計11個獨立製表師品牌。圖／葳鑠提供

曾有高級鐘表品牌全球總裁說過，台灣市場具有指標性，而且藏家們眼光獨到，購表實力雄厚。上述的這點不僅適用於主流的集團鐘表，獨立製表同樣受益不少，像是瑞博品有限公司所代理的品牌Krayon近期甫曝光的一只要價約530萬元的限量表款，立即就有台灣買家入手一只。不僅如此，瑞博品總經理邱俍華也透露，旗下的品牌如Romain Gauthier、Kari Voutilainen、Haldimann等，每年產量稀少，甚至要等上數年，但仍有許多藏家都願意付訂，只為了入手大師作品，在在說明了獨立製表正夯。

Krayon Anywhere Métiers d'Art Azur腕表，鉑金表殼，全球限量15只，約16萬2,000瑞士法郎。圖／瑞博品提供

HYT Hastroid Green Nebula腕表，鈦金屬及碳纖維表殼，約258萬元。圖／葳鑠提供