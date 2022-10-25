Prada短影片《Touch of Crude》Lumière電影節搶先秀

甫於日前結束的米蘭時裝周上，PRADA的23春夏大秀，已然帶來了一場曖昧、模糊、窺探的奇幻情境。PRADA宣布由電影導演Nicolas Wining Refn為當時大秀拍攝的短片《Touch of Crude》已在法國Lumière Grand Lyon Film Festival上進行特別放映，讓這段奇幻影像，展開下一段旅程。

先前在米蘭時裝周期間，曾由Miuccia Prada和Raf Simons共同邀請了Nicolas Winding Refn為Prada 2023春夏女裝系列構思了全新體驗：包含沈浸式裝置、秀場的裝置藝術與一段電影短片，如今將在世人面前全面揭露。

Prada始終關心當代女性的生活、她們的風格，更有她們內心氣質的流動與變化，這一切都以蒙太奇的影像語言，重新出現在《Touch of Crude》短影片中，描述一位女性搬進了一個新的房間，並透過窺探的視角，展現了當代女性的種種可能。