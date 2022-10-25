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Prada短影片《Touch of Crude》Lumière電影節搶先秀
甫於日前結束的米蘭時裝周上，PRADA的23春夏大秀，已然帶來了一場曖昧、模糊、窺探的奇幻情境。PRADA宣布由電影導演Nicolas Wining Refn為當時大秀拍攝的短片《Touch of Crude》已在法國Lumière Grand Lyon Film Festival上進行特別放映，讓這段奇幻影像，展開下一段旅程。
先前在米蘭時裝周期間，曾由Miuccia Prada和Raf Simons共同邀請了Nicolas Winding Refn為Prada 2023春夏女裝系列構思了全新體驗：包含沈浸式裝置、秀場的裝置藝術與一段電影短片，如今將在世人面前全面揭露。
Prada始終關心當代女性的生活、她們的風格，更有她們內心氣質的流動與變化，這一切都以蒙太奇的影像語言，重新出現在《Touch of Crude》短影片中，描述一位女性搬進了一個新的房間，並透過窺探的視角，展現了當代女性的種種可能。
除了編導由《落日車神》、《末路狂奔》的丹麥導演Nicolas Winding Refn（以下簡稱NWR）執行，影片中的服裝並由Miuccia Prada和Raf Simons共同設定，最後由Lola Corfixen、Liv Corfixen與Lizzie lou Corfixen演出。想欣賞完整影片？預計將在2023年初，將隨PRADA 2023春夏女裝、同步公開。
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