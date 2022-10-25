網友熱議「這款」商用車！黑馬急起直追 提升品牌年輕度

哪家商用車運將最愛開？

台灣3.49噸級以上商用車市場受惠於政府推出大型柴油車汰舊換新、減徵/退還新車貨物稅、小車駕照可行駛車輛總重量提升至5噸及各項振興經濟措拖，加上六期排放法規實施前的預購等利多因素下，2021年總市場需求為28,423台，較2020年成長23.5%，創下歷年新高紀錄。商用車市場競爭白熱化，也讓市場主要業者加大動作拓展版圖、鞏固市佔率。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出一年內（2021/09/21~2022/09/20）五大商用車品牌，一起來看網友、司機們都在討論些什麼？

No1. ISUZU

商用車領導品牌ISUZU唯一授權的台灣總代理台北合眾汽車，今年陸續舉辦全新六期新車發表會，六期新車不僅於配備與動力升級，全車系更導入自排車型。

在安全配備上，全車系除標配 ABS 煞車系統、ASR 驅動防滑系統、EVSC 車輛穩定控制系統，有效改善車輛在行駛過程中的安全穩定性外，也導入 AEBS 緊急剎車系統和LDWS 車道偏移警示系統，而 BSD 盲區警示系統也為標配，減少盲區事故發生。

除了配備升級，台北合眾汽車在保固需求上，也全面提供ISUZU六期車3年10萬公里的延長保固，讓老闆與駕駛們無後顧之憂。網友對ISUZU商用車評價，網友分享，「第一輛車NHR77到現在的NLR85 五十鈴的車好開好載又省油」、「買5期的6.2噸划算！交車快、也許還有優惠」、「ISUZU新的六期配備蠻多的，還在觀望中」。

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No2. HINO

HINO日野商用車由和泰總代理，六期全車系新車新增多款符合市場需求的引擎動力配置及特裝車型。同時還有全新寬幅式大客車及低地板公車。和泰汽車表示，HINO品牌將以Total Support （全方位支持）為經營方針。另外，和泰汽車還推出「Hi HINO」APP提供車主與非車主使用，包含「大車友善地圖」整理大車友善餐點店家資訊、保養送點數的「和泰Points」、「和泰Pay」手機掃描結帳功能、「道路救援」及「原廠據點」功能幫大車司機快速規畫路徑，愛車保養自在無阻。

不過Hino 近日傳出排氣造假問題，和泰汽車表示，「台灣和日本排放法規、油耗測試與認證合格標準不同，未受事件影響，也沒有數據造假情況」。

開過HINO商用車的司機表示，「家裡做建築業的，之後考慮購入一台貨車，目前開下來是偏Hino 300的動力比較爽」、「載重與加速無庸置疑。目前較不習慣的就是，坐椅與踏板的距離或角度一直喬不到舒適的坐姿，除了這點，其他的表現可圈可點。」

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No3. Toyota

Toyota今（2022）年主打俗稱「小發財車」的國產輕型商用車Town Ace，整體外觀和配備與貨車版近似，但可以同時載人及載貨的設定，吸引不少自營商或是有載人需求的營建業關注。此外由於台灣近年興起露營熱潮，加上日本已經出現改裝套件選擇，野營玩家也相當感興趣，可依照自身需求進行改裝。自從2021年11月啟動預售活動以來，不到3個月時間就收到超過4,000張訂單。

和泰車指出，全新TOWN ACE之所以能夠熱銷的原因歸功於在載重、空間、油耗表現、安全防護及後勤保固上都能滿足好頭家們的需求，最高載重960公斤，搭配最高2445mm x 1,585mm的超大貨床面積，各行各業的貨品都能以超高效率承載。



對輕型商用車有需求的網友表示，「今年買Town Ace 根本比中Ｘ的配備還要好太多，光是一樣的價錢多2個氣囊就回本了，貨台又大很多」、「Town Ace的配備看起來比較完整，價格比較便宜還有LED頭燈尾燈，之後出去要自己加裝也是不少錢」。



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No4. Fuso

台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）代理的FUSO六期全車系包含3.5噸及5噸熱銷冠軍Canter堅達，貨卡天王Fighter大貨卡，及旗艦重卡Super Great，在安全、舒適、效能上做出升級。例如Super Great六期採用全新引擎，最大排氣量降低至10,667cc，不但省稅金，相較五期車馬力提昇13%、扭力亦提升10%。而Canter及Fighter維持同cc數，Canter的扭力更較五期車提升8%。

買過FUSO商用車的網友指出，「2010年買FUSO Canter堅達四期，手排柴油，好的生財工具，妥善率極高」、「五期車沒力，一、二、三期車比四、五期車有力」、「還是四期FUSO比較香，五期六期真的是不敢想像，快點來一台四期符合六期排放的FUSO」。



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No5. Honda

Honda商用車主要在日本國內販售，且以輕型商用車為主，像是N-VAN是以「適合日本道路環境的載貨及運輸車」理念去開發，全車系都能註冊為私人使用的4字頭輕型貨車，比起5字頭的輕乘用車相比，其自動車稅的負擔可以大幅減輕。尤其現在露營潮正夯，Honda的輕型廂型車受到露營族喜愛，還可以改裝成行動咖啡車。不過台灣尚未引進，網友表示，「直接把N-Van進口、國產化都可以。我是一定會買單的」、「如果你是車商，每賣一台小車就少賣一台大車，而且光進口稅金就佔去車價成本一大截，要引進小車很難」、「台灣曾經有的，但是似乎台灣人不青睞，銷售量太差」。

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image source: 博達汽車

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月21日至2022年09月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『商用車』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統