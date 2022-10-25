身分證有1、2、8住義大 升等四人房！周六加價再對折

不只百貨賣場有周年慶，飯店也興起周年慶身分證對對碰遊戲。義大世界內的義大天悅飯店歡慶12周年，即日起至12月30日推出「1218周年慶」住房專案，雙人成行每人1,218即可入住雅緻雙人房一晚(不含早餐)；身分證字號有1、2、8任兩碼再享升等家庭房或早餐加購優惠等好禮；此外，原本周六入住每房須再加價1,000元，若身份證尾數是1、2、8任一數字，則享有半價優惠、加價500元，每日限量10間。

高雄義大世界今年12歲，義大天悅飯店率先推出住房專案加碼優惠，即日起至12月30日雙人房每晚2,436元、平均每人1,218元，入住房客如果身分證有1、2、8任兩碼，即可再享活動加碼三選二，包括免費升等有兩張雙人床的溫馨家庭房，最多可住四個大人，現省660元；或者成人早餐兩客原價990元、優惠加價888元；或可選擇加購兩位成人及兩位12歲以下兒童早餐原價1,540元、符合資格者只要999元。