快訊

游淑慧認愛三立副總！4月透過朋友介紹 曝「下班很少聊工作」

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北消保官抽查10件萬聖節商品 5件沒貼商品標示

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市消保官隨機購買10件萬聖節裝扮商品檢測，其中有5件網路購買的裝扮玩具商品未貼附「商品檢驗標識」。圖／新北市法制局提供
新北市消保官隨機購買10件萬聖節裝扮商品檢測，其中有5件網路購買的裝扮玩具商品未貼附「商品檢驗標識」。圖／新北市法制局提供

萬聖節即將來到，許多家長會購買裝扮商品為兒童裝扮專屬造型。新北市消保官與經發局在萬聖節前夕，到大賣場及網路購物平台等通路，隨機購買10件萬聖節裝扮商品檢測，其中有5件網路購買的裝扮玩具商品未貼附「商品檢驗標識」，全案已移由經濟部標準檢驗局調查，不符合產品皆已於販售通路下架。

調查結果中，10件商品的塑化劑檢驗均符合國家標準規定；但抽查6件兒童裝扮玩具中，有5件無商品檢驗標識，違規情形嚴重，除商品標示欠缺外，更沒有商品檢驗合格證明，嚴重影響兒童使用萬聖節裝扮商品之安全性，全案已移由標準檢驗局調查。

未貼附「商品檢驗標識」部分，如經查證逃避檢驗屬實，將依「商品檢驗法」第60條開罰20萬元至200萬元。此外，其他非屬兒童玩具的4件萬聖節裝扮商品，僅中文標示不符合，已由新北市經發局依商品標示法命業者限期改正，屆期未改正者，可開罰3萬元至30萬元，並得按次處罰。

消保官呼籲，廠商應落實商品品質安全及標示正確性，以維護消費者權益及兒童安全，並提醒消費者不要貪小便宜，隨便從臉書或不知名賣場選購未經檢驗合格的萬聖節裝扮玩具，若消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線諮詢。

萬聖節 消保官

延伸閱讀

新北三峽發生嚴重事故　軍卡與機車擦撞釀雙載母女傷重不治

新北夫妻各騎1輛單車返家 途中妻遭砂石車輾斃天人永隔

新北3歲男童家中突倒地昏迷亡 擇日解剖查死因

新北頂尖群科計畫3年1000萬 鶯歌工商成陶藝技職據點

相關新聞

Prada短影片《Touch of Crude》Lumière電影節搶先秀

甫於日前結束的米蘭時裝周上，PRADA的23春夏大秀，已然帶來了一場曖昧、模糊、窺探的奇幻情境。PRADA宣布由電影導演...

身分證有1、2、8住義大 升等四人房！周六加價再對折

不只百貨賣場有周年慶，飯店也興起周年慶身分證對對碰遊戲。義大世界內的義大天悅飯店歡慶12周年，即日起至12月30日推出「...

新北消保官抽查10件萬聖節商品 5件沒貼商品標示

萬聖節即將來到，許多家長會購買裝扮商品為兒童裝扮專屬造型。新北市消保官與經發局在萬聖節前夕，到大賣場及網路購物平台等通路...

長榮航空睽違25年再度開闢歐洲新航線 今日首航台北-米蘭

長榮航空睽違25年後長榮航空再度開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，今(25)日首航台北-米蘭航線，...

跟大明星一起過節！「明星養老院」12月24日晚場 王偉忠將帶來耶誕彩蛋驚喜

「明星養老院」特別在耶誕節檔期加演，並推出「24日耶誕夜特別場」，邀請觀眾帶著爸爸媽媽或是兒子女兒、同學朋友，一起打扮得漂漂亮亮出門看戲，為耶誕節留下特別的回憶。

星巴克╳500輯耶誕限定店 咖啡、靈感還有旅行

充滿溫暖歡樂的耶誕季，是許多人一年中最為期待的日子，每位持續為生活努力的朋友，都應該在這樣的節慶氣氛中得到放鬆。而知名咖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。