新北消保官抽查10件萬聖節商品 5件沒貼商品標示

萬聖節即將來到，許多家長會購買裝扮商品為兒童裝扮專屬造型。新北市消保官與經發局在萬聖節前夕，到大賣場及網路購物平台等通路，隨機購買10件萬聖節裝扮商品檢測，其中有5件網路購買的裝扮玩具商品未貼附「商品檢驗標識」，全案已移由經濟部標準檢驗局調查，不符合產品皆已於販售通路下架。

調查結果中，10件商品的塑化劑檢驗均符合國家標準規定；但抽查6件兒童裝扮玩具中，有5件無商品檢驗標識，違規情形嚴重，除商品標示欠缺外，更沒有商品檢驗合格證明，嚴重影響兒童使用萬聖節裝扮商品之安全性，全案已移由標準檢驗局調查。

未貼附「商品檢驗標識」部分，如經查證逃避檢驗屬實，將依「商品檢驗法」第60條開罰20萬元至200萬元。此外，其他非屬兒童玩具的4件萬聖節裝扮商品，僅中文標示不符合，已由新北市經發局依商品標示法命業者限期改正，屆期未改正者，可開罰3萬元至30萬元，並得按次處罰。

消保官呼籲，廠商應落實商品品質安全及標示正確性，以維護消費者權益及兒童安全，並提醒消費者不要貪小便宜，隨便從臉書或不知名賣場選購未經檢驗合格的萬聖節裝扮玩具，若消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線諮詢。