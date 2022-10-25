租約到期！「台北鳥喜」12月轉戰大直　進駐萬豪酒店

愛吃日式燒鳥的民眾，未來可別跑錯了！曾經在台獲得米其林餐盤的「台北鳥喜」近期宣佈，因租約到期，所以將於11月20日結束營業，並預計於12月2日起，搬遷至台北萬豪酒店重新開始營業。隨著台北鳥喜的進駐，也將增添大直的燒鳥餐廳新選擇。

總店位於日本東京的「鳥喜Toriki」，過去連續多年在東京米其林指南中獲得一星肯定。2017年由橘焱國際餐飲集團引進來台後，以「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」之名進駐信義區neo19，同樣透過專業的分切、燒烤技巧，提供多樣化的燒鳥料理，針對午間套餐還提供親子丼、燒鳥丼、串燒定食等選擇，並且連續多年獲得米其林餐盤，乃是台北唯一獲得餐盤的燒鳥餐廳。

台北鳥喜近日宣佈，11月20日起因租約到期將搬遷新址，並且預計於12月2日起於台北萬豪酒店內開始營業，預計將於11月初開放訂位。而除了台北鳥喜之外，同樣主打日式燒鳥套餐的「燒鳥狂想曲Birdy」也於今年7月底插旗台北春大直。隨著兩間燒鳥餐廳的進駐，也讓大直的日式燒鳥市場更為精彩。