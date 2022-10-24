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Nespresso攜手法國馬卡龍神級名店Pierre Hermé推「星耀巴黎」耶誕倒數月曆
每年耶誕節前夕讓咖啡愛好者最期待的，就是Nespresso倒數月曆了！2022年最具巴黎耶誕氛圍的Nespresso倒數月曆即將在11月1日正式登台，今年Nespresso特別與法國知名甜點品牌Pierre Hermé攜手合作，推出3款全新節慶限量款咖啡膠囊，同時帶來最令人期待、充滿驚喜的「Nespresso星耀巴黎耶誕倒數月曆」，即日起於官網開放限量預購，禮盒附贈耶誕驚喜卡乙張，有機會抽中萬元咖啡機、限量配件及咖啡抵用金，凡於10月30日前完成預購再享折抵優惠。
旅遊解封大家迫不及待訂機票、規劃新一趟旅程，其中充滿浪漫、奢華風格的巴黎就是許多人的首選。星耀巴黎耶誕倒數月曆中每個小方格都有不同口味的咖啡膠囊，包含Pierre Hermé精心設計3款聯名節慶限量咖啡，以及第24天還有1份神秘禮物壓軸登場。本次倒數月曆採用充滿巴黎璀璨風情的精緻時尚設計，Original系列的神秘星空藍，以及Vertuo系列熱情的耶誕紅色外盒，還可重複做為裝飾盒或展示架使用，自用或是當作耶誕交換禮物都非常合適。
而除了耶誕倒數月曆，此次Nespresso也以星耀巴黎為主題，推出與Pierre Hermé聯名節慶限量款咖啡膠囊與限量配件，令人相當期待高級甜點與咖啡風味的創意結合，透過此次Nespresso與Pierre Hermé的聯名，現在不用飛到巴黎，也能以味蕾輕鬆享受來自巴黎殿堂等級的咖啡風味。
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