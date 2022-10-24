PChome 24h購物「雙11狂購節」暖身開跑 會員送萬元折價券 刷這4張卡回饋最高
電商年度最大檔雙11來臨，PChome 24h購物宣布「雙11狂購節」率先起跑，會員人人有獎狂撒萬元大紅包、祭出全站商品最低1.1折起，週週抽總值超過百萬豪禮，更邀請啦啦隊女神「林襄」、人氣女神「Yuri陳怡叡」擔任11月10日、11日直播嘉賓。
PChome 24h購物觀察到疫後3大消費趨勢，包括解封旅遊夯，不僅旅行用品、行李箱等銷量成長30%，更帶動娛樂類商品需求提升；疫情也讓大眾更「重視生活品質且健康意識提升」，保健食品、居家用品等買氣也大幅增加3～4成；而通膨物價上漲有感，也帶動民生用品囤貨潮。
為了讓會員買得更盡興，PChome 24h購物自即日起至11月14日，每天發送全站折價券到會員帳戶，全站單筆消費滿1,500元即可現折100元、滿15,000元現折511元，共計將發出超過1萬塊的折價券，消費者不用額外參加活動，也不用在指定時間簽到，就可以直接領到總價超過萬元的大紅包，11月10日及11日2天還會有獨家加碼，特別推薦下單高單價的美妝保養品及3C夯品，像是小棕瓶、青春露、Apple Watch、電競筆電等，輕鬆達到折價門檻。
此外，PChome集團也串連旗下其他7大電商平台媽咪愛、Bibian比比昂、PChomeThai泰國購物、PChome旅遊、MiTCH、露天拍賣及PChome商店街，自11月1日起推出天天狂灑紅包雨、現拿現折的專屬折價券。
而PChome 24h購物也貼心為消費者整理出即日起至10月31日雙11前哨戰最省錢的4張信用卡，首選當然是花旗PChome Prime聯名卡，最高享25%回饋；綁定中國信託ALL ME卡消費，最高可享12%回饋；國泰世華CUBE卡最高享5%回饋無上限，還有Pi拍錢包綁Pi卡最高享5% P幣回饋。
今年PChome 24h購物更祭出總值百萬商品抽獎活動，包含11月1日至11月13日全站單筆訂單滿1,111元，登記抽Club Med石垣島夢幻雙人行；於指定活動區間於App下單指定品，單筆滿2,000元登記抽iPhone 14 Pro 1.1折專屬序號折扣券；整個11月運動戶外指定區館滿額達成指定任務，還有機會把機車騎回家。另外，也別忘了雙11活動指定期間，選擇超商取貨，再加碼抽50現金積點，消費滿290元超商取貨即可享免運。
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