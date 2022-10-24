調皮黑貓、搗蛋幽靈！饗賓「萬聖禮盒」有3種搞怪甜包

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「搗蛋幽靈」內餡為大甲芋頭炊煮而成的芋泥。圖／饗賓餐旅提供
「搗蛋幽靈」內餡為大甲芋頭炊煮而成的芋泥。圖／饗賓餐旅提供

萬聖節即將到來，饗賓餐旅旗下的「饗在家」電商平台，本次攜手「饗饗」推出「搗蛋鬼出籠 好食包萬聖限量禮盒」，包括有南瓜先生、調皮黑貓、搗蛋幽靈等3種應景的造型甜點。即日起至10月31日期間，還可享滿額免運的優惠。

期間限定的「好食包萬聖限量禮盒」每盒共有3種口味。其中「南瓜先生」使用鹹甜奶皇入餡，乃是萬聖節的必備點心；「調皮黑貓」有著小小耳朵與兩撇鬍子的可愛小貓造型，內餡則是選用超過一甲子老店的芝麻自製而成，濃郁香醇；「搗蛋幽靈」選用小白鬼造型，並以大甲芋頭炊煮而成的芋泥入餡，適合芋泥愛好者。「好食包萬聖限量禮盒」每盒共3種口味，每種口味各4入，售價390元，即日起至10月31日止，滿999元即可享免運費。另一次購足4盒，優惠價1,380元。

除了應景的萬聖節好食包外，饗在家也推出各式調理包系列，另有帝王蟹腳、日本A5和牛、伊比利扇子肉、花魚一夜干、日本生食干貝等肉品海鮮。即日起至10月31日止，只要在饗在家全站滿999元即享免運。

好食包限量萬聖禮盒，每盒390元。圖／饗賓餐旅提供
好食包限量萬聖禮盒，每盒390元。圖／饗賓餐旅提供

萬聖節 幽靈 日本

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