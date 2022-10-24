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百年首見！St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」是現任首席調酒師Cécile Roudaut的第一個代表作。圖／人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」是現任首席調酒師Cécile Roudaut的第一個代表作。圖／人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

創立於1886年、從嚴選葡萄產地，到蒸餾、陳年與裝瓶，全程100%在法國完成，聖雷米酒廠（St-Rémy）法國白蘭地，首次推出「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」，以賦予白蘭地更多元的新風貌。

「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」是現任首席調酒師Cécile Roudaut的第一個代表作。首次以雙桶進行熟陳，先於全新橡木桶中進行第一次熟陳，採用細紋橡木，以中至高溫火烘烤，賦予木質調性與辛香料味，帶來奔放、活潑的酒體。而後於白蘭地酒桶中進行第二次熟陳，採用粗紋橡木，僅以高溫烘烤，帶來更加馥郁、明顯的新鮮水果，和香草、椰子及杏仁等甜美香氣。

「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」光滑明亮的琥珀色酒液，一入口先感受到果香及含有豐富蜂蜜、堅果和奶油的木質香，緊接著尾韻變成乾燥水果，而甜香料則讓酒體口感更加細膩柔順、圓潤平衡。

新酒款分別於2022舊金山世界烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）及2022白蘭地大師賽（The Brandy Masters）榮獲金獎肯定，同時在 2022 Chilled 100調酒師評選烈酒獎（Chilled 100 Spirits Awards）獲得92分的高分。

迎合新世代多變的品飲習慣，「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」除了純飲，其風味的可塑及延伸性也非常適合製作調酒。因此聖雷米特別與國際知名調酒大師Matthias Giroud聯名，攜手研發「French Garden」、「Summer Teatime」、「Two Woods」等三款調酒，在台灣則是和全台21間酒吧合作，推出期間限定的Signature專屬酒單，預計於2023年1月至3月登場，活動詳情請持續關注聖雷米臉書粉絲團。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際知名調酒大師Matthias Giroud，親自為「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」設計3款調酒。圖／人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
國際知名調酒大師Matthias Giroud，親自為「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」設計3款調酒。圖／人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」建議售價900元。圖／人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「St-Rémy Signature雙桶熟成白蘭地」建議售價900元。圖／人頭馬君度提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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