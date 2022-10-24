聽新聞
test
0:00 / 0:00
四度獲選「世界最佳酒款」英國倫敦3號琴酒換新裝
英國倫敦3號琴酒（No. 3 London Dry Gin）榮獲「Supreme Champion Spirit Award」首獎，並成為國際烈酒挑戰賽（ISC）四度獲選「世界最佳酒款」的唯一琴酒品牌。秉持優良傳統，英國倫敦3號琴酒，以嶄新風貌在台首發上市，於全台酒條通門市與限定餐廳酒吧通路販售。即日起於全台酒條通門市購買任一瓶，即贈限量品牌精美提袋一只，數量有限，送完為止。
英國倫敦3號琴酒由貝瑞兄弟與路德創立（BB&R），自2010年至今已囊括超過30個獎項肯定。愛丁頓（Edrington）和貝瑞兄弟與路德（BB&R）過往即擁有長遠而成功的合作夥伴關係，攜手長達近百年之久。雙方皆相信透過此策略聯盟關係，可將英國倫敦3號琴酒帶入全新里程碑。
英國倫敦3號琴酒六角形瓶身設計，反映出3號琴酒配方中的六種主要原料，其中杜松子、柑橘和香料形成3號琴酒獨特的香氣，成為調製頂級馬丁尼（Martini）及深受消費者歡迎的琴湯尼（G&T）的最佳基酒。
英國倫敦3號琴酒品名和深具代表性的鑰匙標誌，仍位於瓶身中央凸顯其重要性，傲然體現著貝瑞兄弟與路德品牌創始人位於聖詹姆斯街3號（No.3 St James's Street）超過320年的發跡建築，以及英國倫敦3號琴酒堅持完美品質琴酒的承諾。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言