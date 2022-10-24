米其林星廚Thomas Bühnert插旗台北 La Vie明年開幕

不僅是合夥人、同時也是經營者，德國米其林三星餐廳La Vie主廚Thomas Bühnert，看好台北未來在亞洲地區餐飲界的影響力及商業潛力，正式宣布將在台灣投資開設「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」，這也是Thomas Bühnert在海外的唯一投資。新餐廳將坐落於台北市大直樂群三路，規劃提供28個座位（包括2個私人包廂），預計於2023年第二季開幕。

Thomas Bühner從事餐飲業超過30年，不僅是全德國目前大約10位米其林三星主廚的其中一位，更是全世界約130位頂級三星主廚之一。他在2018年夏天將位於德國奧斯納布魯克（Osnabrück）的La Vie餐廳關閉後，開始思考餐廳的下一步。他走遍世界各地探詢新的餐廳地點，並輾轉旅行到許多國家提供餐飲體驗，也在世界各地不同頂級餐飲饗宴活動擔任客座主廚，從歐洲、亞洲、非洲到希臘、印度、泰國...等，最終決定落腳寶島台灣，將La Vie從德國奧斯納布魯克，完整移植至台北市展開全新旅程。

Thomas Bühner同時也承諾，將在台灣重現他在歐洲知名的「三維料理哲學」。他認為料理靈魂來自於三個維度，第一個維度是著重於食材各自的純粹天然風味；第二個維度是講究並調整烹調料理手法的過程；第三個維度則是旨在全方位延伸連貫每道料理的風味，呈現最完美的一餐。

與Thomas Bühner攜手合作投資的「風味睿麗餐飲」執行長吳睿弘表示：「邀請米其林三星主廚直接來台灣開餐廳，是史無前例的合作模式。」不同於以往台灣餐飲界邀請米其林主廚來台擔任餐廳顧問或客座主廚的模式，吳睿弘這次希望透過共同投資經營的緊密合作，為台灣的Fine Dining帶來全新的衝擊與刺激，進而激盪出更創新的進步，「我期望這將是台灣餐飲業的重要里程碑之一。」

「La Vie睿麗」餐廳除了米其林三星主廚的直接投資管理外，Thomas Bühner特別邀請來自香港的楊展浩（Xavier Yeung）擔任行政主廚；楊展浩曾擔任香港米其林一星法式餐廳ÉPURE行政主廚。

Thomas Bühner表示：「Xavier的加入讓『La Vie睿麗』的廚房團隊，成為一個非常有趣的組合。」未來「La Vie睿麗」除了帶來原汁原味的歐陸法式饗宴外，也會注入「當代」、「歐亞融合」的全新菜式風格。

Thomas Bühner承諾將在台灣重現他在歐洲知名的「三維料理哲學」。圖／La Vie睿麗法式餐廳提供。

「風味睿麗餐飲」執行長吳睿弘。圖／La Vie睿麗法式餐廳提供。

Thomas Bühner（右）特別邀請來自香港的楊展浩，擔任新餐廳行政主廚。圖／La Vie睿麗法式餐廳提供。