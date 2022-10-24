江詩丹頓插旗台中 張孝全、天心賞藏家借展千萬名表
10年前，頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）於台北101開設全台第一家專賣店；2022年9月30日，江詩丹頓於台中大遠百一樓開設全台第二家專賣店，首度插旗中部。近在戲劇上都有亮眼表現的張孝全、天心首度同台於今（24）日出席開幕活動。品牌更自即日起至10月26日止，特別向台灣藏家借展，於店上展出今年5月發表的Métiers d'Art藝術大師系列四款全新的Tribute to great civilisations腕表，是全球各限量五只的該系列表款首次在台實體亮相，結合歷史與藝術、精湛的高級製表與微型裝飾工藝，完美體現267年持續不中斷的豐富製表經驗與深厚的文化底蘊。
張孝全紀念兒子出生收藏江詩丹頓 天心以對表為愛情創造儀式感
有在收藏鐘表的張孝全表示，自己隨著年紀增長，審美也有改變，「年輕時可能喜歡一個類型，但現在比較喜歡經典（正裝），比較沒有那麼運動。」他也透露太太所有的表款都是他買的，其中包括兩人可以一對配戴的對表，雖然兩人喜好相近，但也漸漸地發現男女對於腕表的喜好可能未必相同，所以現在要為太太買表都會直接問意見。江詩丹頓對他來說格外有傳承意義，因為在兒子出生的那年，他購入了一款Patrimony系列的雙逆跳腕表，並表示若兒子長大喜歡也會想傳給兒子。
非常注重生活儀式感的天心說，「情人表、情人裝、情人對戒，是偉大浪漫的重要發明，感覺就像在說：他是我的！」她笑說平常先生不重視吃穿，但會配合她刻意打扮，流露體貼愛意，張孝全在旁聽了猛點頭。天心今天配戴今年新款的Traditionnelle系列陀飛輪鑽表，鑲嵌了200多顆的圓形鑽石，「江詩丹頓同時有很華麗、也有很現代的設計，不只是正裝，休閒也能搭配。」收藏十多只腕表的她認為，在不同的場合配戴、就會有當時的記憶，因此每只表都有自己的故事，「每一隻都是寶貝。」
全台第二家專賣店 藏家借展極致工藝千萬名表
台中專賣店面近20坪，空間設計以江詩丹頓極具標誌性的馬爾他十字為基礎，將各條軸線無限延伸，構築起每一處的細節裝飾，大門右側更以弧面LED電視牆面包覆轉角處，透過嶄新的當代科技發揚傳統鐘表技術。江詩丹頓自2019年與羅浮宮攜手開展多項企劃，其中一項便是今年5月發表的Tribute to great civilisations表款，將造訪羅浮宮必看的館藏古埃及、波斯帝國、古希臘及羅馬帝國四個經典文明象徵，匯聚於直徑不到40毫米的表盤空間中，一推出即蒙識貨藏家搶光；此次台灣藏家特別借展，4枚腕表均為編號1號，價值上千萬，相當難得，也可見品牌與藏家的緊密關係。
這系列Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to Great Civilisations腕表，均採用品牌著名的2460 G4/2自動上鍊跳時顯示機芯，4角分別配置小時、分鐘、日期與星期窗、沒有指針的設計讓表盤得以盡情展現羅浮宮經典文物：埃及人面獅身像、代表波斯文明的大流士雄獅浮雕簷壁、來自古希臘薩莫色雷斯神廟的勝利女神雕刻像、與古羅馬帝國開國君屋大維「奧古斯都」半身像。表盤薈萃金雕、琺瑯、微繪、寶石鑲嵌與馬賽克鑲貼等工藝，外圈也以琺瑯、寶石鑲嵌、馬賽克鑲貼等工藝裝飾古文明裝飾樑柱的藝術雕刻圖騰，藍寶石水晶表鏡上還鐫刻楔形、象形、古希臘或拉丁文，可以說是誠意滿滿的極致工藝之作。
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