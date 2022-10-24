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江詩丹頓插旗台中 張孝全、天心賞藏家借展千萬名表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）天心、張孝全出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）天心、張孝全出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影

10年前，頂級製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）於台北101開設全台第一家專賣店；2022年9月30日，江詩丹頓於台中大遠百一樓開設全台第二家專賣店，首度插旗中部。近在戲劇上都有亮眼表現的張孝全、天心首度同台於今（24）日出席開幕活動。品牌更自即日起至10月26日止，特別向台灣藏家借展，於店上展出今年5月發表的Métiers d'Art藝術大師系列四款全新的Tribute to great civilisations腕表，是全球各限量五只的該系列表款首次在台實體亮相，結合歷史與藝術、精湛的高級製表與微型裝飾工藝，完美體現267年持續不中斷的豐富製表經驗與深厚的文化底蘊。

張孝全紀念兒子出生收藏江詩丹頓 天心以對表為愛情創造儀式感

有在收藏鐘表的張孝全表示，自己隨著年紀增長，審美也有改變，「年輕時可能喜歡一個類型，但現在比較喜歡經典（正裝），比較沒有那麼運動。」他也透露太太所有的表款都是他買的，其中包括兩人可以一對配戴的對表，雖然兩人喜好相近，但也漸漸地發現男女對於腕表的喜好可能未必相同，所以現在要為太太買表都會直接問意見。江詩丹頓對他來說格外有傳承意義，因為在兒子出生的那年，他購入了一款Patrimony系列的雙逆跳腕表，並表示若兒子長大喜歡也會想傳給兒子。

非常注重生活儀式感的天心說，「情人表、情人裝、情人對戒，是偉大浪漫的重要發明，感覺就像在說：他是我的！」她笑說平常先生不重視吃穿，但會配合她刻意打扮，流露體貼愛意，張孝全在旁聽了猛點頭。天心今天配戴今年新款的Traditionnelle系列陀飛輪鑽表，鑲嵌了200多顆的圓形鑽石，「江詩丹頓同時有很華麗、也有很現代的設計，不只是正裝，休閒也能搭配。」收藏十多只腕表的她認為，在不同的場合配戴、就會有當時的記憶，因此每只表都有自己的故事，「每一隻都是寶貝。」

全台第二家專賣店 藏家借展極致工藝千萬名表

台中專賣店面近20坪，空間設計以江詩丹頓極具標誌性的馬爾他十字為基礎，將各條軸線無限延伸，構築起每一處的細節裝飾，大門右側更以弧面LED電視牆面包覆轉角處，透過嶄新的當代科技發揚傳統鐘表技術。江詩丹頓自2019年與羅浮宮攜手開展多項企劃，其中一項便是今年5月發表的Tribute to great civilisations表款，將造訪羅浮宮必看的館藏古埃及、波斯帝國、古希臘及羅馬帝國四個經典文明象徵，匯聚於直徑不到40毫米的表盤空間中，一推出即蒙識貨藏家搶光；此次台灣藏家特別借展，4枚腕表均為編號1號，價值上千萬，相當難得，也可見品牌與藏家的緊密關係。

這系列Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to Great Civilisations腕表，均採用品牌著名的2460 G4/2自動上鍊跳時顯示機芯，4角分別配置小時、分鐘、日期與星期窗、沒有指針的設計讓表盤得以盡情展現羅浮宮經典文物：埃及人面獅身像、代表波斯文明的大流士雄獅浮雕簷壁、來自古希臘薩莫色雷斯神廟的勝利女神雕刻像、與古羅馬帝國開國君屋大維「奧古斯都」半身像。表盤薈萃金雕、琺瑯、微繪、寶石鑲嵌與馬賽克鑲貼等工藝，外圈也以琺瑯、寶石鑲嵌、馬賽克鑲貼等工藝裝飾古文明裝飾樑柱的藝術雕刻圖騰，藍寶石水晶表鏡上還鐫刻楔形、象形、古希臘或拉丁文，可以說是誠意滿滿的極致工藝之作。

張孝全出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕，配戴Traditionnelle陀飛輪粉紅金腕表。記者沈昱嘉／攝影
張孝全出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕，配戴Traditionnelle陀飛輪粉紅金腕表。記者沈昱嘉／攝影

天心出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕，配戴Traditionnelle陀飛輪鑽表。記者沈昱嘉／攝影
天心出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕，配戴Traditionnelle陀飛輪鑽表。記者沈昱嘉／攝影

（由左至右）張孝全、天心出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）張孝全、天心出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影

（由左至右）張孝全、天心出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影
（由左至右）張孝全、天心出席江詩丹頓台中大遠百專賣店開幕。記者沈昱嘉／攝影

大氣優雅的室內設計結合瑞士高級製表元素。圖／江詩丹頓提供
大氣優雅的室內設計結合瑞士高級製表元素。圖／江詩丹頓提供

台中專賣店大門右側轉角處以LED電視牆面包覆。圖／江詩丹頓提供
台中專賣店大門右側轉角處以LED電視牆面包覆。圖／江詩丹頓提供

尊榮舒適的VIP Room帶給藏家最好的鑑賞體驗。圖／江詩丹頓提供
尊榮舒適的VIP Room帶給藏家最好的鑑賞體驗。圖／江詩丹頓提供

尊榮舒適的VIP Room帶給藏家最好的鑑賞體驗。圖／江詩丹頓提供
尊榮舒適的VIP Room帶給藏家最好的鑑賞體驗。圖／江詩丹頓提供

江詩丹頓台中專賣店盛大開幕，座落於台中精品一級戰區的大遠百。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓台中專賣店盛大開幕，座落於台中精品一級戰區的大遠百。圖／江詩丹頓提供

Métiers d'Art藝術大師系列 –Tribute to great civilisations羅浮宮限量腕表。圖／江詩丹頓提供
Métiers d'Art藝術大師系列 –Tribute to great civilisations羅浮宮限量腕表。圖／江詩丹頓提供

奧古斯都半身像表盤中央採用藍綠色琺瑯裝飾，而其邊緣則精心地飾有石質微砌馬賽。圖／江詩丹頓提供
奧古斯都半身像表盤中央採用藍綠色琺瑯裝飾，而其邊緣則精心地飾有石質微砌馬賽。圖／江詩丹頓提供

奧古斯都半身像表盤外緣的白金浮雕採用了線雕技法，並在窯爐中不停燒製以達至所需顏色。圖／江詩丹頓提供
奧古斯都半身像表盤外緣的白金浮雕採用了線雕技法，並在窯爐中不停燒製以達至所需顏色。圖／江詩丹頓提供

大流士雄獅表盤採用的寶石石材色調鮮亮，重現歲月變遷前浮雕色彩的灼灼光華。圖／江詩丹頓提供
大流士雄獅表盤採用的寶石石材色調鮮亮，重現歲月變遷前浮雕色彩的灼灼光華。圖／江詩丹頓提供

大流士雄獅表盤背景選用寶石細鑲工藝打造壁畫效果，還原宮牆上的釉面磚質。圖／江詩丹頓提供
大流士雄獅表盤背景選用寶石細鑲工藝打造壁畫效果，還原宮牆上的釉面磚質。圖／江詩丹頓提供

獅身人面像琺瑯主表盤呈深藍色，通過混合藍色和黑色琺瑯，在窯爐中反覆燒製六次。圖／江詩丹頓提供
獅身人面像琺瑯主表盤呈深藍色，通過混合藍色和黑色琺瑯，在窯爐中反覆燒製六次。圖／江詩丹頓提供

獅身人面像腕表不僅意義深遠，更彰顯寶石石材切割的精湛工藝。圖／江詩丹頓提供
獅身人面像腕表不僅意義深遠，更彰顯寶石石材切割的精湛工藝。圖／江詩丹頓提供

勝利女神主表盤中央飾以棕色琺瑯，混合現已停產的稀有琺瑯顏料，並於窯爐內進行六次燒製得以呈現。圖／江詩丹頓提供
勝利女神主表盤中央飾以棕色琺瑯，混合現已停產的稀有琺瑯顏料，並於窯爐內進行六次燒製得以呈現。圖／江詩丹頓提供

勝利女神腕表經過金屬噴鍍工藝描繪勝利女神的英姿。圖／江詩丹頓提供
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