兩輪跟四輪比拚人氣！CASIO、Seiko聯名表你怎麼挑？

CASIO旗下以Speed & Intelligence為品牌精神的EDIFICE，再度以方程式賽車代表零件懸吊系統作為靈感基礎，推出全新型號腕表，外觀更還原賽車外觀造型和氛圍。而Seiko 5 Sports則聯名Honda Super Cub，端出兩只限量復古風格表款，一曝光就有高詢問度。

不只在G-Shock表款大玩離子電鍍技術，CASIO把同樣方式運用在旗下時常與賽車聯名的EDIFICE系列，並在這季以方程式賽車代表零件懸吊系統作為靈感，呈現嶄新的EQB-2000表款。其中黑色款便使用了黑色離子IP處理，連同秒針、部分刻度都自賽車方向盤上擷取色彩元素打造。不僅如此，表款外觀還仿造的賽車，因此具備表殼延伸的獨特特排列表耳、黑色款更有模擬引擎表面的鑄鋼特殊表盤，即使沒有聯名加持，依舊有滿滿的賽車DNA。

CASIO旗下EDIFICE，以方程式賽車代表零件懸吊系統作為靈感基礎，推出全新型號腕表，外觀更還原賽車外觀造型和氛圍。圖／CASIO提供

而被車迷暱稱為「本田小狼」的Honda Super Cub與Seiko 5 Sports合作，利用經典配色，推出限量且帶有復古風格的腕表。Seiko 5 Sports透過招牌的SKX系列表款為基礎，在11點、12點及1點鐘位置時標，分別取材自Super Cub的車頭及方向燈造型。表盤造型受兩款不同Super Cub車體塗裝配色啟發，分別是2018年上市日本境內版Super Cub 110以象牙白及復古綠營造懷舊情調；另一只則以Honda新款Super Cub C125車型的黑灰配色為主軸，並在秒針及6點鐘logo位置點綴亮紅，以此呼應車款的紅色坐墊及標誌。

Seiko 5 Sports聯名Honda Super Cub，端出限量復古風格表款，一曝光就有高詢問度。圖／Seiko提供

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名SRPJ49K1表款，精鋼表殼，台灣限量200只，12,500元。圖／Seiko提供

CASIO EDIFICE EQB-2000DC-1A腕表，精鋼表殼與表鍊，18,000元。圖／CASIO提供

Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名SRPJ75K1表款，精鋼表殼，台灣限量200只，13,800元。圖／Seiko提供