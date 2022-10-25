快訊

屏東佳冬凶案！鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

「你們都得死！」聖路易高中槍案3死6傷 1女生正面撞見 槍卡住逃死劫

三峽嚴重車禍！軍用卡車與機車擦撞 雙載母女命危送醫

跟大明星一起過節！「明星養老院」12月24日晚場 王偉忠將帶來耶誕彩蛋驚喜

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
「明星養老院」有笑有淚，引發廣大共鳴。圖/金星文創提供
「明星養老院」有笑有淚，引發廣大共鳴。圖/金星文創提供

今年打算怎麼度過耶誕節？由金星文創及聯合數位文創共同主辦的舞台劇「明星養老院」邀請觀眾12月24日晚上來台北國父紀念館，與大明星郎祖筠、楊烈、方文琳、黃嘉千、洪都拉斯、范瑞君、陳漢典、黃浩詠以及網紅娘娘ㄧ起在歌聲與笑聲中歡樂過節。

監製王偉忠透露，耶誕節當晚「明星養老院」有特殊驚喜彩蛋，他將扮演耶誕老公公，與各位大明星一同陪觀眾過節，並送上特別的禮物。

國外的知名藝人經常在耶誕節舉辦特別的「耶誕秀」表演，讓觀眾闔家光臨，留下美好記憶。舞台劇「明星養老院」發現目前國內舞台劇多半都以年輕人為主要觀眾，但有許多資深觀眾還是希望能有他們想看的舞台劇，最好帶著親友一起來看，一起體驗、一起回味，因此「明星養老院」特別在耶誕節檔期加演，並推出「24日耶誕夜特別場」，邀請觀眾帶著爸爸媽媽或是兒子女兒、同學朋友，一起打扮得漂漂亮亮出門看戲，為耶誕節留下特別的回憶。

「明星養老院」演出內容笑中帶淚，劇情貫穿愛情、友情、親情，觸動觀眾的內心。圖／金星文創提供
「明星養老院」演出內容笑中帶淚，劇情貫穿愛情、友情、親情，觸動觀眾的內心。圖／金星文創提供

「明星養老院」以限定明星入住的養老院為背景，談他們在光環褪色後的體會，如何面對彼此糾纏一生的恩怨情仇，也談越過山丘之後的人生體會。劇中有金鐘、金馬影帝影后演技大比拼，楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千等人都有精彩歌舞表演，演唱80年代的流行經典歌曲，洪都拉斯與黃浩詠還有精彩的綜藝精華與相聲貫口，搭配讓人感動的劇情，有笑有淚。許多五六年級的觀眾看完直說「一秒鐘回到二十歲！」

監製王偉忠表示，耶誕節還是應該要做一些有儀式感的活動，讓家人朋友留下珍貴的回憶，希望透過這齣舞台劇帶給觀眾歡樂與感動。「明星養老院」，在12月23至25日在台北國父紀念館演出，售票請洽 udn售票網與三大超商販售。

耶誕節 紀念館 文創

延伸閱讀

好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

金鐘紅毯／Lulu穩交萬秀金孫 語出驚人：婚禮不找憲哥

黃嘉千捲離婚風暴 尷尬親回13字洩近況

笑中帶淚舞台劇「明星養老院」12月台北場盛大開賣

相關新聞

長榮航空睽違25年再度開闢歐洲新航線 今日首航台北-米蘭

長榮航空睽違25年後長榮航空再度開闢歐洲新航線，此次陸續新增米蘭及慕尼黑兩個直飛新航點，今(25)日首航台北-米蘭航線，...

跟大明星一起過節！「明星養老院」12月24日晚場 王偉忠將帶來耶誕彩蛋驚喜

「明星養老院」特別在耶誕節檔期加演，並推出「24日耶誕夜特別場」，邀請觀眾帶著爸爸媽媽或是兒子女兒、同學朋友，一起打扮得漂漂亮亮出門看戲，為耶誕節留下特別的回憶。

星巴克╳500輯耶誕限定店 咖啡、靈感還有旅行

充滿溫暖歡樂的耶誕季，是許多人一年中最為期待的日子，每位持續為生活努力的朋友，都應該在這樣的節慶氣氛中得到放鬆。而知名咖...

租約到期！「台北鳥喜」12月轉戰大直　進駐萬豪酒店

愛吃日式燒鳥的民眾，未來可別跑錯了！曾經在台獲得米其林餐盤的「台北鳥喜」近期宣佈，因租約到期，所以將於11月20日結束營...

Nespresso攜手法國馬卡龍神級名店Pierre Hermé推「星耀巴黎」耶誕倒數月曆

每年耶誕節前夕讓咖啡愛好者最期待的，就是Nespresso倒數月曆了！2022年最具巴黎耶誕氛圍的Nespresso倒數...

PChome 24h購物「雙11狂購節」暖身開跑 會員送萬元折價券 刷這4張卡回饋最高

電商年度最大檔雙11來臨，PChome 24h購物宣布「雙11狂購節」率先起跑，會員人人有獎狂撒萬元大紅包、祭出全站商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。