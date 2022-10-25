跟大明星一起過節！「明星養老院」12月24日晚場 王偉忠將帶來耶誕彩蛋驚喜

今年打算怎麼度過耶誕節？由金星文創及聯合數位文創共同主辦的舞台劇「明星養老院」邀請觀眾12月24日晚上來台北國父紀念館，與大明星郎祖筠、楊烈、方文琳、黃嘉千、洪都拉斯、范瑞君、陳漢典、黃浩詠以及網紅娘娘ㄧ起在歌聲與笑聲中歡樂過節。

監製王偉忠透露，耶誕節當晚「明星養老院」有特殊驚喜彩蛋，他將扮演耶誕老公公，與各位大明星一同陪觀眾過節，並送上特別的禮物。

國外的知名藝人經常在耶誕節舉辦特別的「耶誕秀」表演，讓觀眾闔家光臨，留下美好記憶。舞台劇「明星養老院」發現目前國內舞台劇多半都以年輕人為主要觀眾，但有許多資深觀眾還是希望能有他們想看的舞台劇，最好帶著親友一起來看，一起體驗、一起回味，因此「明星養老院」特別在耶誕節檔期加演，並推出「24日耶誕夜特別場」，邀請觀眾帶著爸爸媽媽或是兒子女兒、同學朋友，一起打扮得漂漂亮亮出門看戲，為耶誕節留下特別的回憶。

「明星養老院」演出內容笑中帶淚，劇情貫穿愛情、友情、親情，觸動觀眾的內心。圖／金星文創提供

「明星養老院」以限定明星入住的養老院為背景，談他們在光環褪色後的體會，如何面對彼此糾纏一生的恩怨情仇，也談越過山丘之後的人生體會。劇中有金鐘、金馬影帝影后演技大比拼，楊烈、郎祖筠、方文琳、黃嘉千等人都有精彩歌舞表演，演唱80年代的流行經典歌曲，洪都拉斯與黃浩詠還有精彩的綜藝精華與相聲貫口，搭配讓人感動的劇情，有笑有淚。許多五六年級的觀眾看完直說「一秒鐘回到二十歲！」