日本職人手作！最輕巧il modo小長夾募資享早鳥優惠

STATUSY 品牌雖為新創，但在日本募資平台「il modo小長夾」打出突破四千萬日幣超高人氣成績，小長夾本身是長夾界中外觀設計最為輕巧、易用性高，使用的姬路皮革，呈現出的高質感與穩定顯色，品牌創辦人更堅持手工打造每一個皮夾，且設計高度符合實用性，並提供左右撇子慣用手版本，榮登史上最輕巧的長夾。

il modo小長夾使用日本姬路皮革內斂而有獨到氣質，皮夾使用的皮料，是創辦人堅持使用原本肉類生產副產品會被丟棄的皮料再加工，其目的就是不為製作皮夾而去傷害生命，用最純粹的出發點，落實每一個皮夾該有的氣質，扣式開關也是優化使用體驗的其中一項，而拋光的工藝技術，使得皮夾呈現出成熟男女性的穩重低調魅力，還可容納30張鈔票、25枚硬幣、10張卡片及收據鑰匙。

il modo小長夾由有.設計團隊引進，已在嘖嘖平台進行募資，喜愛皮夾內斂皮革質感及便攜輕巧的朋友，現在提供限量超超早鳥63折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。