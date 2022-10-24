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哆啦A夢造型暖暖包太Q啦！萊爾富LINE群組獨家限時限量開賣 快喊+1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
萊爾富開賣超商獨家「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，每入皆為獨立包裝，且迅速發熱，握在手裡不僅暖手更是療癒心情。圖／萊爾富提供
萊爾富開賣超商獨家「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，每入皆為獨立包裝，且迅速發熱，握在手裡不僅暖手更是療癒心情。圖／萊爾富提供

近期氣溫驟降，宣告著冬天即將到來，消費者對於保暖小物的需求也大幅增加，其中又以暖暖包最為熱銷。據萊爾富觀察，卡通造型暖暖包尤其受消費者青睞，因此宣布搶先限量開賣超商獨家款的「哆啦A夢手握式12h暖暖包」，每入都是獨立包裝，且迅速發熱，搭配療癒造型更是暖手又暖心，哆啦A夢鐵粉趕快記下預購方式，10月28日至11月3日於門市LINE群組開放預購，每包10入，共3款可愛暴擊的超萌造型隨機亮相，原價249元，預購期間只要199元，限量2,400包，想在冷冷的天中捧著哆啦A夢一起過冬，千萬別錯過。

除門市LINE群組預購外，萊爾富也提前布局，推出各式暖暖包、發熱衣、熱飲等來因應，門市即日起也推出暖暖包8折起優惠，像是售價20元的小樂寶手握式暖暖包、售價25元的熔炎12時手握式瞬熱暖暖包，11月15日前任選2件享8折；10月26日起還有發熱衣等保暖商品供選購，包含男女款黑色的特級親膚輕暖感V領上衣，原價249元，優惠價只要199元，最低8折起。

天氣轉涼民眾對熱飲的需求也隨之增加，萊爾富同時也已啟用「溫罐機」熱飲讓民眾暖胃，11月15日前購買指定咖啡、奶茶等熱飲，最低7折起，像是伯朗EX雙倍濃烈咖啡330ml，享第2件4折；其他熱飲還有紅茶花伝皇家奶茶350ml，上班族提神必備的喬亞滴濾無糖黑咖啡/拿鐵咖啡350ml，以及伯朗咖啡/藍山咖啡/醇黑咖啡240ml等，皆享任選第2件6折優惠。

隨著氣溫下滑，萊爾富提前佈局推出各式暖暖包、發熱衣、熱飲等來因應，最低7折起。圖／萊爾富提供
隨著氣溫下滑，萊爾富提前佈局推出各式暖暖包、發熱衣、熱飲等來因應，最低7折起。圖／萊爾富提供
萊爾富10月28日起於門市LINE群組開放預購「哆啦A夢造型暖暖包」，每包10入共3款造型，預購期間優惠價199元。圖／萊爾富提供
萊爾富10月28日起於門市LINE群組開放預購「哆啦A夢造型暖暖包」，每包10入共3款造型，預購期間優惠價199元。圖／萊爾富提供

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