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辣度100倍！達美樂推「鬼椒輪盤披薩」只賣14天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出添加「鬼椒」的「萬聖限定輪盤披薩」。圖／達美樂提供
達美樂推出添加「鬼椒」的「萬聖限定輪盤披薩」。圖／達美樂提供

繼日前推出「1公斤究極起司披薩」後，「達美樂」針對即將到來的萬聖節，特別推出「萬聖限定輪盤披薩」，在整份披薩中，只有一片添加「鬼椒」，讓幸運者吃得到比普通辣椒辣100倍以上的刺激享受，更添派對樂趣。

「鬼椒」又名「Bhut Jolokia」，以強烈的辛辣度著稱。以量化食物辛辣度的指標斯科維爾單位計算，一般墨西哥辣椒從2,500到8,000不等，而鬼椒在855,000到1,040,000之間。若比較每個辣椒品種的低極端和高極端，鬼椒至少比一般辣椒辣100倍以上，並可能比墨西哥辣椒辣400倍以上。

此次達美樂所推出的「萬聖限定輪盤披薩」，是以超級墨西哥披薩為基礎升級，只針對其中一片披薩添加鬼椒醬，並讓玩家們隨機選擇。幸運的得獎者，將可以感受到鬼椒帶來瞬間的強烈刺激，限於即日起至11月6日期間開放訂購，外帶可享半價優惠，大披薩325元、小披薩215元。

業者表示，本次僅使用一小撮鬼椒醬，因此獲得驚喜的人不至於遭受難以忍受的痛苦。另外在紙盒上也會透過特殊貼紙，明確標示為萬聖限定轉盤披薩，避免不吃辣的民眾被搗蛋。活動期間分享品嚐萬聖限定輪盤披薩的影片，還有機會獲得免費披薩券。

墨西哥 達美樂 起司 派對 萬聖節

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