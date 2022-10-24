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聯手人氣調酒師 WAT限量推出「職人之選聯名禮盒」

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Bitter Burro 調酒師Allen（左）與WAT品牌總監邱文駿。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Bitter Burro 調酒師Allen（左）與WAT品牌總監邱文駿。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在連續兩年榮獲國際烈酒競賽（ISC）及國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）肯定、共獲得27面獎牌後，WAT又有新嘗試，聯手台北兩家知名酒吧調酒師 Daniel（Impromptu by Paul Lee）與 Allen（Bitter Burro），推出 WATif系列「職人之選（Craftsman's Choice）聯名禮盒」，即日起在WAT三間直營門市搶先上市，限量禮盒售價899元，數量有限，售完為止。

禮盒內含兩支分別由WAT品牌總監邱文駿（Jun）與兩家知名酒吧調酒師合作的酒款。「只溶你口的醇美雞尾酒M&M」由邱文駿與 Daniel共同合作開發，延續Casual Fine Dining體驗，利用兩款經典雞尾酒——Manhattan及Martinez，將冷冽琴酒佐以厚實威士忌，透過香艾酒與黑櫻桃的圓潤兩者，更特別加入肖楠木木質調性，打造摩登且新潮的酒款個性。

「致那些夜晚的夢想家雞尾酒Night Dreamer」是邱文駿與隱身北車巷弄的特色酒吧Bitter Burro調酒師 Allen所共同開發的，在酒中運用大量「苦」的元素。透過兩款以苦味為出發點的經典雞尾酒——Rosita與Hanky Panky，加入木敦果豐富口感，宛如羅漢果藥材風味的木敦果，與苦味完美搭配，口感豐富，尾韻層次不斷延伸，帶你抵達未及之地，值得細細品味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Impromptu by Paul Lee調酒師Daniel（左）與WAT品牌總監邱文駿。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Impromptu by Paul Lee調酒師Daniel（左）與WAT品牌總監邱文駿。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WATif職人之選聯名禮盒限量發行。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WATif職人之選聯名禮盒限量發行。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「致那些夜晚的夢想家雞尾酒Night Dreamer」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「致那些夜晚的夢想家雞尾酒Night Dreamer」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「只溶你口的醇美雞尾酒M&M」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「只溶你口的醇美雞尾酒M&M」雞尾酒。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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