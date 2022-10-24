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宋芸樺露美背秀Marc Jacobs Monogram丹寧包 網讚美爆

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋芸樺穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列服裝和托特包。圖／摘自宋芸樺IG
宋芸樺穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列服裝和托特包。圖／摘自宋芸樺IG

本季秋冬，Marc Jacobs的Monogram系列圖騰結合經典不敗的丹寧材質，打造出充滿街頭感又潮流的率性風格。Monogram無限延伸的圖騰以字母排列的線條建構，細細描繪幾何風格，丹寧材質用藍灰經紗線和灰白緯紗線交織而成「MARCJACOBS」字樣的Monogram圖騰，外套的袖口及褲管反摺時還能巧妙延伸修長視覺。多片丹寧布料剪裁縫製時也特別留意將「MARC」四個字母呈現在服裝正中心，讓每樣單品在穿搭時都可以和諧的排列呈現出Monogram圖騰。這個時髦百搭的系列深受許多名人明星喜愛，周曉涵、蔡黃汝、吳子霏都是The Tote Bag托特包的愛好者，凍齡女神許路兒則以漁夫帽突顯精緻的五官、手拿Duffle圓筒旅行包，洋溢愜意又休閒的氣息；宋芸樺更以Monogram丹寧系列服裝，大方露出纖細的腰背線條，展現瘦身成果。

Marc Jacobs同時自即日起至1月31日止在微風信義1F開設臨時限定店（pop up store），占地18坪的購物空間以開放式設計打造，以識別度超高的Marc Jacobs Monogram為主要視覺，點綴秋冬明亮色系的包款和配飾，讓人感受到Marc Jacobs的摩登設計感。

藝人魏如昀穿搭Marc Jacbs Monogram丹寧系列服裝。圖／摘自魏如昀IG
藝人魏如昀穿搭Marc Jacbs Monogram丹寧系列服裝。圖／摘自魏如昀IG
曹佑寧搭配Marc Jacobs Monogram丹寧系列托特包。圖／摘自曹佑寧IG
曹佑寧搭配Marc Jacobs Monogram丹寧系列托特包。圖／摘自曹佑寧IG
何思靜穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列圓筒旅行包。圖／摘自何思靜IG
何思靜穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列圓筒旅行包。圖／摘自何思靜IG
周曉涵搭配Marc Jacobs Monogram丹寧系列托特包。圖／摘自周曉涵Facebook
周曉涵搭配Marc Jacobs Monogram丹寧系列托特包。圖／摘自周曉涵Facebook
許路兒穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列圓筒旅行包及漁夫帽。圖／摘自許路兒IG
許路兒穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列圓筒旅行包及漁夫帽。圖／摘自許路兒IG
蔡瑞雪穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列服裝和圓筒旅行包。圖／摘自蔡瑞雪IG
蔡瑞雪穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列服裝和圓筒旅行包。圖／摘自蔡瑞雪IG
Marc Jacobs微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供
Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖／俊思提供

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