宋芸樺露美背秀Marc Jacobs Monogram丹寧包 網讚美爆

本季秋冬,Marc Jacobs的Monogram系列圖騰結合經典不敗的丹寧材質,打造出充滿街頭感又潮流的率性風格。Monogram無限延伸的圖騰以字母排列的線條建構,細細描繪幾何風格,丹寧材質用藍灰經紗線和灰白緯紗線交織而成「MARCJACOBS」字樣的Monogram圖騰,外套的袖口及褲管反摺時還能巧妙延伸修長視覺。多片丹寧布料剪裁縫製時也特別留意將「MARC」四個字母呈現在服裝正中心,讓每樣單品在穿搭時都可以和諧的排列呈現出Monogram圖騰。這個時髦百搭的系列深受許多名人明星喜愛,周曉涵、蔡黃汝、吳子霏都是The Tote Bag托特包的愛好者,凍齡女神許路兒則以漁夫帽突顯精緻的五官、手拿Duffle圓筒旅行包,洋溢愜意又休閒的氣息;宋芸樺更以Monogram丹寧系列服裝,大方露出纖細的腰背線條,展現瘦身成果。

Marc Jacobs同時自即日起至1月31日止在微風信義1F開設臨時限定店(pop up store),占地18坪的購物空間以開放式設計打造,以識別度超高的Marc Jacobs Monogram為主要視覺,點綴秋冬明亮色系的包款和配飾,讓人感受到Marc Jacobs的摩登設計感。 藝人魏如昀穿搭Marc Jacbs Monogram丹寧系列服裝。圖/摘自魏如昀IG 曹佑寧搭配Marc Jacobs Monogram丹寧系列托特包。圖/摘自曹佑寧IG 何思靜穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列圓筒旅行包。圖/摘自何思靜IG 周曉涵搭配Marc Jacobs Monogram丹寧系列托特包。圖/摘自周曉涵Facebook 許路兒穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列圓筒旅行包及漁夫帽。圖/摘自許路兒IG 蔡瑞雪穿搭Marc Jacobs Monogram丹寧系列服裝和圓筒旅行包。圖/摘自蔡瑞雪IG Marc Jacobs微風信義Pop Up Store。圖/俊思提供 Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖/俊思提供 Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖/俊思提供 Marc Jacobs 微風信義Pop Up Store。圖/俊思提供