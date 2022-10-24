聽新聞
test
0:00 / 0:00
宋芸樺露美背秀Marc Jacobs Monogram丹寧包 網讚美爆
本季秋冬，Marc Jacobs的Monogram系列圖騰結合經典不敗的丹寧材質，打造出充滿街頭感又潮流的率性風格。Monogram無限延伸的圖騰以字母排列的線條建構，細細描繪幾何風格，丹寧材質用藍灰經紗線和灰白緯紗線交織而成「MARCJACOBS」字樣的Monogram圖騰，外套的袖口及褲管反摺時還能巧妙延伸修長視覺。多片丹寧布料剪裁縫製時也特別留意將「MARC」四個字母呈現在服裝正中心，讓每樣單品在穿搭時都可以和諧的排列呈現出Monogram圖騰。這個時髦百搭的系列深受許多名人明星喜愛，周曉涵、蔡黃汝、吳子霏都是The Tote Bag托特包的愛好者，凍齡女神許路兒則以漁夫帽突顯精緻的五官、手拿Duffle圓筒旅行包，洋溢愜意又休閒的氣息；宋芸樺更以Monogram丹寧系列服裝，大方露出纖細的腰背線條，展現瘦身成果。
Marc Jacobs同時自即日起至1月31日止在微風信義1F開設臨時限定店（pop up store），占地18坪的購物空間以開放式設計打造，以識別度超高的Marc Jacobs Monogram為主要視覺，點綴秋冬明亮色系的包款和配飾，讓人感受到Marc Jacobs的摩登設計感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言