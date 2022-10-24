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鎖定高端客群 元本旅遊南極團開賣一周銷售逾三成

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
專注服務高端客群，元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號將於明年載客前往南極旅遊。圖／元本旅遊提供
專注服務高端客群，元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號將於明年載客前往南極旅遊。圖／元本旅遊提供

看好疫後高端旅遊商機，專注服務高端客群的元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II），預計明年12月17日啟航，帶領200名台灣人以最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的探索南極。該船配備了兩部直升機與客制化的海王星潛水艇，可以深潛到海底下300公尺，讓南極旅遊不只是登陸，更要從空中、從海底來欣賞南極之美。

疫情後高端客群的旅遊需求十分強勁，元本旅遊瞄準中南美、歐洲、日本、極地探險和滑雪等高端客群最感興趣的項目，規劃區隔性、差異性商品，以秘魯團為例，每人售價269,000元，公開兩週就滿團，是疫情三年以來，全台灣第一個抵達秘魯的旅遊團體。

目前尚在建造中的日月合朔號預計於2023年4月下水，是全世界第一艘專為極地旅遊設計的超六星級探索遊艇。甫推出不到一週已經銷售逾3成。元本旅遊董事長游國珍表示，日月合朔號最小的艙房坪數9.6坪，最大的艙房是59坪，是 All-inclusive全包式頂級探索郵輪。排水量17085噸、168公尺長、將近1：1的船員乘客比、10種用餐體驗、百種以上免費飲用的威士忌和葡萄酒、20名的探險專家帶隊以及每天船上的各種講座和全程免費的WiFi服務，讓遊客能夠以最奢華舒適，同時兼顧學習的方式探索南極。

游國珍更說，船上最讓人驚豔的是，配備2架雙引擎Airbus H130-T2直升機、1艘Scenic Neptune II 景觀潛艇，旅客將可以從陸海空三維度欣賞南極之美，除此之外，各式海上活動也是南極旅遊亮點，旅客可以搭衝鋒艇看生態，也可以玩獨木舟或SUP，甚至體驗南極跳海的難得經驗。

Scenic Group亞太區總經理Anthony Laver表示，非常榮幸和元本旅遊合作，讓Scenic Group的6 星級超豪華遊艇日月合朔號首次進入台灣市場。日月合朔號將提供多元餐飲選擇、管家服務和最優質的健康設施，採用最先進的科技技術，增強客人對令人驚嘆冰層的終極探索。

專注服務高端客群，元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號將於明年載客前往南極旅遊。圖／元本旅遊提供
專注服務高端客群，元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號將於明年載客前往南極旅遊。圖／元本旅遊提供

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