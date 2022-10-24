鎖定高端客群 元本旅遊南極團開賣一周銷售逾三成

看好疫後高端旅遊商機，專注服務高端客群的元本旅遊宣布包下極地探索型郵輪日月合朔號（Scenic Eclipse II），預計明年12月17日啟航，帶領200名台灣人以最奢華、最新、最高科技、最令人驚豔的探索南極。該船配備了兩部直升機與客制化的海王星潛水艇，可以深潛到海底下300公尺，讓南極旅遊不只是登陸，更要從空中、從海底來欣賞南極之美。

疫情後高端客群的旅遊需求十分強勁，元本旅遊瞄準中南美、歐洲、日本、極地探險和滑雪等高端客群最感興趣的項目，規劃區隔性、差異性商品，以秘魯團為例，每人售價269,000元，公開兩週就滿團，是疫情三年以來，全台灣第一個抵達秘魯的旅遊團體。

目前尚在建造中的日月合朔號預計於2023年4月下水，是全世界第一艘專為極地旅遊設計的超六星級探索遊艇。甫推出不到一週已經銷售逾3成。元本旅遊董事長游國珍表示，日月合朔號最小的艙房坪數9.6坪，最大的艙房是59坪，是 All-inclusive全包式頂級探索郵輪。排水量17085噸、168公尺長、將近1：1的船員乘客比、10種用餐體驗、百種以上免費飲用的威士忌和葡萄酒、20名的探險專家帶隊以及每天船上的各種講座和全程免費的WiFi服務，讓遊客能夠以最奢華舒適，同時兼顧學習的方式探索南極。

游國珍更說，船上最讓人驚豔的是，配備2架雙引擎Airbus H130-T2直升機、1艘Scenic Neptune II 景觀潛艇，旅客將可以從陸海空三維度欣賞南極之美，除此之外，各式海上活動也是南極旅遊亮點，旅客可以搭衝鋒艇看生態，也可以玩獨木舟或SUP，甚至體驗南極跳海的難得經驗。