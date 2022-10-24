「毒梟聖徒」河正宇同款FRANK CUSTOM眼鏡台灣也買得到！

來自韓國的眼鏡品牌FRANK CUSTOM以復古美學結合現代科技為理念，將1920至1980年代間的經典藝術作品視為創作靈感，創造出帶有年代感風格的時尚眼鏡而受到歡迎。這季，品牌推出限量韓系雕花與巴洛克藝術畫家系列，並邀請代言人黑嘉嘉來詮釋，讓眼鏡不只是配件，更能躍升為時尚主角。

號稱每副眼鏡皆歷經超過250道製作程序，融合現代科技與傳統工藝，讓FRANK CUSTOM的產品深受消費者喜愛，連韓國男星河正宇也在夯劇「毒梟聖徒」、Rain於韓劇「Ghost Doctor」中配戴使用。這季品牌在台推出限量韓系雕花與巴洛克藝術畫家系列，請來代言人黑嘉嘉詮釋，讓更多台灣消費者能夠體驗到「真正舒適的眼鏡」。

像是雕花系列便以髮簪，做為設計靈感，FRANK CUSTON透過科技將髮簪精細雕刻呈現於眼鏡鏡腳上，使優美傳統結合現代的眼鏡。而巴洛克藝術家系列，則是把現代極簡元素注入復古鏡框，藉以致敬中古世紀最知名的三位畫家，而河正宇配戴的就是這系列。

精品電商平台THE SPAACE就呼應當前流行的Y2K串珠風潮，引進了WONDER眼鏡鍊。圖／THE SPAACE提供

另外，想讓配戴眼鏡時能有更多造型變化的趣味，不妨加入眼鏡鍊一同使用。精品電商平台THE SPAACE就呼應當前流行的Y2K串珠風潮，引進了WONDER眼鏡鍊。以繽紛色系搭配俏皮童趣配飾，匯集各種可愛獨特的亮眼元素，打造獨一無二的個人風格。充滿特色的串珠長鍊不僅能夠當作眼鏡鍊使用，還能作為口罩鍊及項鍊，既能有吸睛造型更有多種用途，成為熱門潮流飾品。

WONDER眼鏡鍊1,880元。圖／THE SPAACE提供

FRANK CUSTOM經典鈦金屬系列眼鏡7,900元。圖／FRANK CUSTOM提供