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姓名有「孔、劉」！ 王品「初瓦」享「啤酒第2瓶半價」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
凡是姓名中有「孔」或「劉」，至初瓦可享「TERRA啤酒第2罐5折」優惠。圖／王品提供
凡是姓名中有「孔」或「劉」，至初瓦可享「TERRA啤酒第2罐5折」優惠。圖／王品提供

趕快呼叫周邊的「孔劉」吧！王品集團旗下的韓式料理「初瓦」與韓國品牌「TERRA」合作，限量引進孔劉代言的韓國啤酒。為慶祝新品上市，凡是姓名中有「孔」或「劉」，可享「第2罐5折」的優惠。另外迎接萬聖節到來，初瓦、嚮辣、尬鍋、肉次方也將於10月29日舉辦妖怪遊行，帶來濃濃的萬聖節氣氛。

「初瓦」日夜提供不同餐點與服務，白天供應經典韓食，晚上9點過後則重現韓國夜生活情境，提供炸彈酒、燒啤、馬格利等酒水，搭配炸雞、海鮮煎餅，讓上班族可以小酌放鬆。本次最新推出的韓國「TERRA 啤酒」，採用100%澳大利亞的麥芽發酵而成，主打純淨口感，並由孔劉擔任代言人，開賣9個月銷量就超過4億瓶。10月24日起，凡至店內消費，且姓名中有「孔」或「劉」，即可享第2瓶5折優惠。原價每瓶199元。

萬聖節將至，王品集團集結「初瓦」、「嚮辣」、「尬鍋」及「肉次方」等4個品牌，於10月29日在西門町舉辦搞怪遊行，包括有「泡菜空姐」和「起司瀑布小妖怪」、「立方虎」、「絕品昇龍牛」、「茄芷袋台客」等不同品牌的代表妖怪出場。現場參加挑戰遊戲，還可獲得「贈菜券」，免費升級加菜。在11月1日至11月30日期間，下載王品瘋美食APP且完成消費任務，就可贈送4品牌「贈菜券」各一張，完成條件者，還可加贈瘋點數150點，或是有機會獲得「5元套餐券」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肉次方、初瓦、嚮辣、尬鍋等4個品牌，將於10月29日於西門町舉辦妖怪遊行活動。圖／王品提供
肉次方、初瓦、嚮辣、尬鍋等4個品牌，將於10月29日於西門町舉辦妖怪遊行活動。圖／王品提供

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