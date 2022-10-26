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台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

強勢制霸全台！奇美瞬熱智慧溫控飲水機6重安全保護 專利不鏽鋼技術

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖/有你共創 提供
圖/有你共創 提供

秋冬將至，冷冷的天如果能隨時飲用溫熱水，那便能在寒冷的環境中為生活帶來一股暖意，奇美家電推出的瞬熱智慧溫控飲水機在這個季節就是消費者最佳的選擇，美學機身配上LED觸控仰角面板，完美符合使用手感及操作視角，輕巧體積卻能擁有3L大容量，能靈活地擺放在家中任一處，濾心通用市售易取得品牌，在長期使用上不會因配件難以購買而造成困擾；而民眾擔心市售家電安全問題，例如:跳電、走火…，也透過奇美技術團隊進行嚴格把關，貼心六重安全保護裝置設計(包括：缺水保護、防乾燒保護、溫控器自動復歸、溫控器手洞復歸、電源板電流過載保護、出水管溫度過熱保護)，讓一家人安心飲水。

圖/有你共創 提供
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奇美智慧溫控瞬熱飲水機水箱採用奇美原廠塑料製成，品質有保障；值得一提的是，獨家304不鏽鋼出水管專利技術，使其出水管壁厚度僅0.5mm，超薄管壁設計導熱速度更快，寬廣的出水管內徑使得水流更順暢，不易卡水垢；除了五種出水量(連續/100ml/200ml/300ml/400ml)及七段水溫自由選擇(常溫/45度/55度/65度/75度/85度/100度)，更有快捷選單， 90度快速沖泡咖啡與茶，或是50度沖泡寶寶的奶粉，快速又方便很適合一般家庭使用或小型辦公空間使用。

圖/有你共創 提供
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奇美智慧溫控瞬熱飲水機，由有.設計 團隊於10/26(三)在嘖嘖平台進行募資，想喝得安心有保障，暖身過冬天的朋友們，千萬別錯過現在超早鳥68折的募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

飲水機

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