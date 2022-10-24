藝Fun券轉型規畫發放18歲以下青年 一人擬發1200元

文化部明年預算237.7億創歷史新高，將編列預算推動藝FUN券轉型，希望未來每年給予學生一定費用參觀展演、欣賞電影，藉此培養文化藝術的本土觀眾與人才。文化部長李永得今赴立院列席報告業務概況，透露藝FUN券轉型參考義大利與法國，規畫透過兩廳院的opentix系統，補助18歲以下青年進行藝文消費。原則上規畫一人補助1200元，初期政府編兩億預算、民間募集1億。

立委萬美玲質詢，全台18歲年輕人約兩萬多人。文化部規畫一年兩億，等於一人分到921元，夠嗎？李永得表示，目前規畫一人1200元，初期政府編兩億、民間募集1億，目前還在與企業洽談。

李永得表示，藝FUN券轉型參考義大利與法國。以義大利為例，讓18歲年輕人下載一款app，政府便會發放相當於3000台幣的藝文消費金額；法國也於隔年跟進，並隨著預算的增加擴展領藝文禮金的族群，從僅發放18歲，到擴展到17歲、16歲。