茶金沒得獎...張家齊奪日本國際茶賽雙料最高金賞：我幫你帶回來！
苗栗縣獨立製茶職人張家齊以東方美人茶作品「Luna月神」、「Flora花神」，繼2021年英國世界大賽，昨天再奪日本國際賽獲得雙料「最高金賞」，在兩項國際指標性茶賽征服最挑剔的味蕾，他說，今年金鐘獎「茶金」客語劇沒拿到的獎，「我幫你帶回來！」
張家齊10月21日飛往日本，參加日本世界茶評比會，昨天結果揭曉，月神、花神飄香，奪下世界茶葉競賽最高金賞大獎。
東方美人茶是客家庄名茶，百年前就已揚名國際，製茶世家張家齊傳承，並創新研發獨特的烘焙曲線，月神、花神2021年奪下英國星級美食大賞Great Taste Awards，獲得單一莊園茶組最高的3星大獎，今年再以介於月神、花神間製作曲線的「Queen's Garden」作品蟬聯。
英國星級美食大賞3星大獎證書把張家齊作品譽為「東方美人茶的典範之作」，評論指出，時尚的葉子產生明亮、清澈的香氣，琥珀色的茶液聞到茶香，以香檳的香氣開始，玫瑰花的香氣和口感，在最後一口之後，有一種令人愉悅的香味在口中持續很久。
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