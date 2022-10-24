梵谷、達文西也要減碳？ 畫廊氣候聯盟推動藝術減碳

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台北國際藝術博覽會朝向綠色展會方向努力，除了自行研發低碳排、低耗能的展板與燈具，也在2022年加入畫廊氣候聯盟，共同為減少視覺藝術領域的碳排放以及實踐零浪費的目標而努力。記者陳宛茜／攝影
台北國際藝術博覽會朝向綠色展會方向努力，除了自行研發低碳排、低耗能的展板與燈具，也在2022年加入畫廊氣候聯盟，共同為減少視覺藝術領域的碳排放以及實踐零浪費的目標而努力。記者陳宛茜／攝影

上周兩名女性氣候變遷抗議人士衝進倫敦國家畫廊朝梵谷名畫「向日葵」潑灑番茄汁，宣稱此舉是要人們注意環保議題。早在5月底，也有一名男子在羅浮宮用奶油蛋糕砸向達文西名作「蒙娜麗莎的微笑」，聲稱自己的行為是要藝術家「想想這個地球」。在這個時代，所有產業都無法自外於全球暖化等環保議題。舉辦台北國際藝術博覽會的中華民國畫廊協會，開幕時宣布已加入「畫廊氣候聯盟」，此一聯盟正是藝術產業挺身面對全球暖化的開始。

儘管藝術界由羅浮宮等美術館主導，實際卻是由畫廊組成，成立兩年的畫廊氣候聯盟便扮演藝術綠色產業的先鋒，擁有來自全球藝術界的800多名成員。中華民國畫廊協會祕書長游文玫表示，協會於今年6月加入畫廊氣候聯盟，聯盟要求參加成員，依據巴黎氣候協定，在2030年將碳排放量減少至少50%。

此一世代的買家也關心藝品的永續價值。根據5月發布的「巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」，7成藏家在購買藝術品或管理藏品時會考慮永續環保的選項；68%願意在運送藝品時使用更具環保意識的方式。

藝品的運送方式將是藝術減碳的主要目標。根據調查，空運對環境的破壞是海運的60倍、陸運的10倍，這促使畫廊氣候聯盟正致力於將藏家習慣的畫作空運方式改成陸運或海運，甚至鼓勵民眾參觀「本土化」的展覽，減少展品的運輸。已有丹麥藝術家宣布為了完成減碳目標，將逐步淘汰所有的空運和個人航空旅行。

游文玫表示，中華民國畫廊協會除了自行研發低碳排、低耗能的展板與燈具，也讓展板重複循環使用，並協助參展畫廊重複利用畫作的塑膠包材與箱子。至於運輸減碳，她坦言運畫放棄空運「條件尚未成熟」，但在海外地區辦展時，協會會設法設置倉儲區，讓畫作展完後收藏於此、便利於海外巡展、減少運輸里程。

減碳 畫作

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