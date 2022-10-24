從台北藝博會看疫後藝世代 YZ世代愛混搭、動漫風

2022台北國際藝術博覽會(Art Taipei)今天落幕。作為台灣解封後第一場藝博會，台北藝博會吸引來自8國的89家台灣畫廊與38家海外畫廊參展，也呈現疫後藝世代的新面貌。業者觀察，疫情改變世界的經濟結構與藝術市場，出生於科技起飛年頭的Y世代與首批數位原生族群的Z世代，成為活躍於當代藝術市場的主角。因應新世代藏家的崛起，今年的台北藝博會充滿濃濃的動漫味，線上展廳與NFT加密藝術也成為藝術呈現的主流形式。

走進台北藝博會展場，處處可見色彩繽紛的大型潮流公仔，以及洋溢動漫風格的畫作與雕塑。多納藝術負責人陳如鈊觀察，今年的台北藝博會充分展現「世代交替」，傳統藏家喜愛的水墨畫變少了，取而代之的是年輕藏家喜愛的動漫、普普風（pop art )畫作。她分析，如今60歲以上的藏家已不輕易出手，藝術市場的主要買家落在30與40世代，他們喜歡的藝品是可以掛在家中，讓人開心的輕鬆作品。藝術市場受歡迎的不再是水墨畫，而是可以跟家庭裝潢搭配的畫作，或是做為投資的潮流藝術、普普藝術。

但這不代表新世代不關心社會議題。以多納藝術引進的藝術家卞大龍為例，藝博會展出他最具代表性的北極熊系列，可愛的熊雕塑吸引許多觀眾打卡。陳如鈊表示，卞大龍其實是以遭遇地球暖化融冰危機的北極熊隱喻社會邊緣人，以其可愛的造型啟發觀眾建立更溫暖、更有同理心的社會。

走進觀止堂展間，南韓藝術家權能的畫作令人會心一笑。他將維梅爾、雷諾瓦、宮崎駿、奈良美智等古今中外大師畫作中的女子，統統放到台北永康街上攜手「逛街」。如權能這樣以以寫實的繪畫技巧臨摹大師名作，再以幽默元素重新組合，所形成「混搭」、「二創」藝術，也成為近年藝博會的主流。

不只是年輕藝術家喜歡這樣惡搞／致敬經典，60多歲的畫家陸潤城也在「古今中外」系列畫作中，讓常玉、畢卡索等大師共聚一堂。藤藝廊總監劉南杰表示，這種混搭風格不僅受新世代藏家喜愛，也對資深畫家有所啟發。