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無菜單燒鳥料理 新開幕「鳥翔」吃得到30餘種雞肉部位

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鳥翔將全雞拆解成30餘種部位呈現。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
鳥翔將全雞拆解成30餘種部位呈現。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供

在日本飲食文化之中，「燒鳥」一直是頗具人氣的項目，近年在台灣也有越來越多專精燒鳥的餐廳。位於台北濟南路巷弄內的「TORISHOU鳥翔燒鳥專門店」，也已於近日正式開幕。店內標榜以「金璟雞」為主要食材，拆解成30餘種部位呈現，打造出全新的無菜單板前料理。

「鳥翔」的空間帶有自然沉穩的氣息，並藉由雞舍格柵意象、枯山水石子造景，展現簡素與枯寂之美。全店設有22席座位，並規劃有6～8人包廂。坐鎮料理台的Tank，過去曾為東京田町鳥心料理長，並赴日學習雞肉料理。至於「金璟雞」則是由台灣「岩生築見」飼育而成的雞種，具有肉質彈牙、油脂乾淨的特色。量身訂製的金璟雞經拆解後，也依照不同部位的特色，化身為各具特色的料理。

擔任開場的「雞肝慕絲嵜本西多士」，以雞白肝跟湖南臘腸的油脂製作慕斯，並加入洛神花醬、炙燒三溫糖脆提味，最後撒上紅胡椒粒、蜂蜜燕麥增加口感，包在以澄清奶油煎過的SAKImoto極美生吐司內一起享用。「雞白湯椀物」則是將金璟雞的雞胸肉熟成2日後切片，再注入以竹地老母雞熬製的雞白湯浸至將熟，溫潤醇厚與清爽兼具。

除此之外，套餐中也規劃有雞里肌、雞腿正肉、阿基里斯、雞白肝、雞肉丸等不同串燒，可以品嚐到各部位的迷人變化。另外「甲魚茶碗蒸」選用甲魚與昆布、清酒燉煮，並添入土雞蛋液，呈現不同於雞膠質的口感異趣，「名古屋雞翅」則是採用桂丁雞翅，經風乾、酥炸後，再以名古屋甜醬油、自製胡椒鹽提香。「雞鬆釜飯」選用雞腿部位的絞肉、雞軟骨與牛蒡、洋蔥炒製成雞鬆，搭配以台灣越光米和雞汁煨煮的釜飯，且以雞油、蝦夷蔥點綴。全套套餐售價1,880元。

雞白湯椀物。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞白湯椀物。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞鬆釜飯。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞鬆釜飯。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
名古屋雞翅。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
名古屋雞翅。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞肝、阿基里斯、雞里肌。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞肝、阿基里斯、雞里肌。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞肝慕絲嵜本西多士。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
雞肝慕絲嵜本西多士。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
TORISHOU鳥翔燒鳥專門店已於近日正式開幕。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供
TORISHOU鳥翔燒鳥專門店已於近日正式開幕。圖／TORISHOU鳥翔燒鳥專門店提供

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