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首屆日本工藝威士忌文化日 11月26日起華山藝文特區登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
第一屆「日本工藝威士忌文化日」將於11月26日（六）、27日（日），於華山藝文特區A4紅酒工廠展開。圖／《Whisky Magazine》提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
第一屆「日本工藝威士忌文化日」將於11月26日（六）、27日（日），於華山藝文特區A4紅酒工廠展開。圖／《Whisky Magazine》提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全世界威士忌權威的英國《Whisky Magazine》，將於11月26日（六）、27日（日），於華山藝文特區A4紅酒工廠，舉行第一屆的「日本工藝威士忌文化日」，以傳遞日本威士忌文化與精神為主要目的，同時邀請數家日本工藝威士忌酒廠共襄盛舉，以知識與文化的魅力，讓更多人了解日本工藝威士忌的魅力。

「日本工藝威士忌文化日」以傳遞日本工藝威士忌的文化與魅力為主要目的，並且將主題定為「不易流行」。「不易流行」是源自於日本徘局大師松尾芭蕉的名句，「不易」是初心與理念，不可改變的部份；「流行」則是指是時時隨著時代演進而必須改變的環節。而「不易流行」的概念就是要能夠適時滾動，才是日本工藝威士忌的初心與挑戰。

本次活動將分三個區，首先是「日本威士忌歷史區」，由日本「黑船來了」起至2022年的日威大事紀，來看日本威士忌的變遷，並對照台日二地的歷史大事紀，讓消費者可一次理解日本威士忌的演化。

第二區是「日本工藝威士忌展區」，邀請了秩父、駒之岳、厚岸、櫻尾、遊佐蒸餾廠，以及將於後年推出新品的位於福岡新道蒸餾廠（以新酒New Make展出），其中不乏品牌推出限定商品，如厚岸威士忌即於此時推出首次針對台灣市場推出的「台灣限定版日本單一麥芽威士忌」、遊佐威士忌備受期待的「遊佐2nd Edition日本單一麥芽威士忌」。

第三區是「品牌互動體驗區」，由各家推出小型講座，藉由不同的酒款（公開、非公開酒款），去了解蒸餾廠的故事與特色。

《Whisky Magazine》創辦人Damian Riley-Smith將親自來台參與盛會，並宣佈《Whisky Magazine》將於歐洲與亞洲地區推出《Whisky Magazine》自有品牌——「日本工藝威士忌獨立裝瓶系列」，並將於本場活動宣布裝瓶計劃。

本次活動於Accupass售票（https://www.accupass.com/go/japanesecraftwhisky），單日票350元、講座每場200元，為維持活動品質，各日票卷與講座均設有人數上限，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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