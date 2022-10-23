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前衛酒吧Nest by PUN四款藝術調飲 ART TAIPEI喝得到
藝術家作品與調酒如何產生交集？來自澳洲的StrangeLove超低卡精釀氣泡飲與BAR PUN的「NEST by PUN」攜手合作，結合現代藝術、品牌烈酒與時髦氣泡飲，為年度亞洲藝術盛事ART TAIPEI，創作4款專屬飲品，在ART TAIPEI展區展開藝術與味蕾的冒險。
「Nest by PUN x StrangeLove」為本屆ART TAIPEI創作的4款專屬藝術雞尾酒都富有玄機，分別是「閃閃發亮的氣泡」、「某山」、「蜻蜓」及「切葉蟻」，皆以和藝術家作品同名為題創作。
首款飲品以在世界頂尖畫廊 Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin 柏林據點首位展出華人藝術家范楊宗的作品入題，以色彩輕快、 無拘無束的風格為名，便以其最著名的泳池系列「閃閃發亮的氣泡」為名。
第二款則以東方書法與西歐後現代解構概念聞名，提出「以山為名，探索未知」的郭志宏作品「某山」入題，創作出風格內斂又充滿想像空間的調酒，他本身的作品收藏足跡更遍及英、德、日、韓，受知名國際藏家烏利．希克及台灣企業主青睞。
最後二款則是知名的琥珀收藏家黃億人的兩個收藏作品「蜻蜓」及「切葉蟻」入題，呼應了StrangeLove超低卡精釀氣泡飲一直以來的自然創作主軸。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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