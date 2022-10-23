一次吃7種食材、8尾甜蝦 壽司郎「疊疊樂壽司」又來了

繼於9月底推出期間限定的巨型壽司「鮭山島」之後，日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」再度全新推出「豪華海鮮總匯」，一次可以吃到7種食材，另還有堆疊8尾甜蝦的「豐盛甜蝦」、豪吃3片鮪魚加鮪魚泥的「豐盛長鰭鮪」等多種「疊疊樂系壽司」。另外為慶祝台灣粉絲頁突破20萬人，參加抽獎還有機會獲得「2,000元折價券」。

壽司郎日前所推出的「鮭山島」，標榜一次可以吃到大份量的鮭魚丁、鮭魚生魚片與鮭魚卵，開賣首週就銷售2.5萬盤。至11月6日前限定推出的系列新品中，「豪華海鮮總匯」一次堆疊鮭魚、鮪魚、蔥花鮪魚、甜蝦、蟹肉、鮭魚卵、飛魚卵等7種食材，帶來滿滿的豪華感，每盤2貫120元。「豐盛甜蝦」則是以8隻北極甜蝦為主角，配上甜蝦仁、飛魚卵，每盤2貫80元。

「豐盛長鰭鮪」則使用了3片野生長鰭鮪魚片，加上蔥花鮪魚泥而成，適合喜愛鮪魚的民眾，每盤60元。「豐盛玉米鮪魚沙拉軍艦」，一次混搭玉米沙拉、鮪魚沙拉的雙重享受，份量並增至1.5倍，每盤40元；同步登場的「花枝壽司」限時加量不加價，每盤40元。「爆彈海苔包」則是集結鮪魚、鯡魚卵、飛魚卵、黃蘿蔔等食材，帶來新奇的滋味，每盤40元；「蟹肉海苔包」則是以蟹肉搭配濃郁蟹膏，堆疊出滿滿的鮮甜風味，每盤60元。不僅是鹹食，人氣甜點「卡達拉娜」在活動期間也推出1.5倍大的限定版本，為飯後時光增添香甜，每盤80元。