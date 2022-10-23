長榮馬拉松開跑 日本青森縣廳空運千蘋贊助

「2022長榮航空城市觀光馬拉松」上午於總統府前廣場開跑，由長榮航空孫嘉明總經理邀請臺北市政府體育局局長李再立、交通部觀光局國際組組長黃勢芳、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz、日本青森縣企劃政策部交通政策課課長奥田昌範等多位貴賓共同鳴槍，為首屆加入全程馬拉松的賽事揭開序幕，現場超過兩萬名跑者參加，日本青森縣廳為了重啟當地的觀光市場，特別從日本空運來台數千顆青森蘋果，加碼致贈予各組第一名優勝跑者一大盒的青森蘋果。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空城市觀光馬拉松是今年以來規模最大、人數最多的路跑賽事，希望能夠透過賽事持續推廣健康的生活態度，向大家介紹台北這座美麗的城市，並同時期望在邊境開放之際，與旅客共同迎接久違的出國旅遊。

長榮航空舉辦城市觀光馬拉松也不忘宣導企業永續的精神，持續朝2050年淨零碳排的目標努力，包括推行無紙化數位服務，跑者可於官網直接查詢及下載成績證明、使用保時捷電動車作為大會前導車，以及賽事補給站全數使用中華紙漿超環保非塑食安用紙杯，本次賽事活動所採用的環保措施項目，換算約減少7.5噸的二氧化碳排放，相當於近22.6萬顆樹每日吸收量；同時，長榮航空也邀請社團法人臺灣捐好好捐協會於賽前報到處設立裝備回收站，鼓勵選手捐贈裝備及物資，將物品回收再利用。