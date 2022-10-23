亞洲最佳女主廚陳嵐舒原創 gubami Social秋冬料理來了

香辣、酥脆，溫潤口感齊聚，奔放自由與細膩優雅兼容並蓄，在gubami Social的「陳嵐舒的台灣餐桌」上，亞洲最佳女主廚陳嵐舒為我們端上最新的秋冬季原創料理，活用台式經典好味鹽酥、增添根莖作物的地氣，或用「香味」稱霸全台大小夜市的臭豆腐，繼續挑戰界線，驚豔饕客味蕾。

在秋冬季新菜單中，有「鹽酥炸辣餛飩」、「榛果蒜酥焗帝王蟹」、「雙人板腱牛排—美國蛇河極黑牛」等全新菜色，也有原菜色「奶油南乳燜鮑魚」、「尼斯風秋冬沙拉」隨季節換上冬衣。

「鹽酥炸辣餛飩」使用台灣雲彰牧場牛肉，燉煮成豔紅墨西哥辣肉醬，包進細薄麵皮，酥炸至滾燙。和四季豆、杏鮑菇等鹽酥雞標配組成經典炸物盒，一口一顆，享受流心內餡的風味重擊。

「榛果蒜酥焗帝王蟹」將柔嫩蟹腳烤熟、塗抹法式白醬，大把撒上炒香蒜片與切碎榛果，並襯上龍蝦米餅，增添酥脆口感與堅果香氣。爽脆濃郁，搭配香檳就是華美過癮的組合。

必須要大口爽快吃的「雙人板腱牛排——美國蛇河極黑牛」，佐以精心設計「椒麻橄欖油醬」，牛排份量也設計成方便小桌用餐的顧客享受。這份使用來自美國西北的蛇河農場 Snake River Farm 所產出的美國和牛板腱，擁有漂亮油花、但仍保有嚼勁與口感，是餐廳老饕最愛。

「奶油南乳燜鮑魚」基底調整為台灣人熟悉的豆腐乳醬料，加入奶油增添圓潤；「尼斯風秋冬沙拉」把國際經典菜以台灣味覺和食材重新打造，新增了季節限定的秋冬版本。選用新鮮柿子切片，佐以當令白煮蓮藕、與先蒸後燻的鬆軟芋頭，再淋上季節特製「桂花油醋醬」，酸香平衡、飽滿暖心。

除菜色更新，gubami Social也增加5款無酒精調飲選項，將經典調酒的酒精抽掉，疊加調酒師Kasper的自我詮釋，做出不同巧思的「耶林風情」、「明星俱樂部」、「文山包種莫希多」、「馬告麗特」和「臭臭瑪莉」，讓用餐體驗更完整。

「文山包種莫希多」，使用文山包種茶和乾燥桂花，清香爽朗，最適合搭尼斯風秋冬沙拉的優雅桂花香氣。搶眼紫紅色彩的「明星俱樂部」，創作靈感取自 60年代常見的明星花露水，使用火龍果、玫瑰和橙花水，兌出豐沛花香。

「耶林風情」則是將台灣人最熟悉的木瓜牛奶端上桌，改編自經典調酒Piña Colada，使用木瓜原汁、加上椰奶、鳳梨和花生冰淇淋，打成絲滑調飲。

此外，gubami Social還加碼推出限定「臭臭組」，結合餐廳自慢之作「松露臭豆腐蝦多士」和最新無酒精調飲「臭臭瑪莉（Stinky Mary）」，採用番茄汁、臭豆腐鹹滷汁、辣醬和萊姆創作出特調，進一步增添松露臭豆腐蝦多士的酸度、層次和風味。