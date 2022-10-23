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亞洲最佳女主廚陳嵐舒原創 gubami Social秋冬料理來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
秋冬菜單新增無酒精調飲（左起）明星花露水、耶林風情、馬告麗特。圖／gubami Social提供。
秋冬菜單新增無酒精調飲（左起）明星花露水、耶林風情、馬告麗特。圖／gubami Social提供。

香辣、酥脆，溫潤口感齊聚，奔放自由與細膩優雅兼容並蓄，在gubami Social的「陳嵐舒的台灣餐桌」上，亞洲最佳女主廚陳嵐舒為我們端上最新的秋冬季原創料理，活用台式經典好味鹽酥、增添根莖作物的地氣，或用「香味」稱霸全台大小夜市的臭豆腐，繼續挑戰界線，驚豔饕客味蕾。

在秋冬季新菜單中，有「鹽酥炸辣餛飩」、「榛果蒜酥焗帝王蟹」、「雙人板腱牛排—美國蛇河極黑牛」等全新菜色，也有原菜色「奶油南乳燜鮑魚」、「尼斯風秋冬沙拉」隨季節換上冬衣。

「鹽酥炸辣餛飩」使用台灣雲彰牧場牛肉，燉煮成豔紅墨西哥辣肉醬，包進細薄麵皮，酥炸至滾燙。和四季豆、杏鮑菇等鹽酥雞標配組成經典炸物盒，一口一顆，享受流心內餡的風味重擊。

「榛果蒜酥焗帝王蟹」將柔嫩蟹腳烤熟、塗抹法式白醬，大把撒上炒香蒜片與切碎榛果，並襯上龍蝦米餅，增添酥脆口感與堅果香氣。爽脆濃郁，搭配香檳就是華美過癮的組合。

必須要大口爽快吃的「雙人板腱牛排——美國蛇河極黑牛」，佐以精心設計「椒麻橄欖油醬」，牛排份量也設計成方便小桌用餐的顧客享受。這份使用來自美國西北的蛇河農場 Snake River Farm 所產出的美國和牛板腱，擁有漂亮油花、但仍保有嚼勁與口感，是餐廳老饕最愛。

「奶油南乳燜鮑魚」基底調整為台灣人熟悉的豆腐乳醬料，加入奶油增添圓潤；「尼斯風秋冬沙拉」把國際經典菜以台灣味覺和食材重新打造，新增了季節限定的秋冬版本。選用新鮮柿子切片，佐以當令白煮蓮藕、與先蒸後燻的鬆軟芋頭，再淋上季節特製「桂花油醋醬」，酸香平衡、飽滿暖心。

除菜色更新，gubami Social也增加5款無酒精調飲選項，將經典調酒的酒精抽掉，疊加調酒師Kasper的自我詮釋，做出不同巧思的「耶林風情」、「明星俱樂部」、「文山包種莫希多」、「馬告麗特」和「臭臭瑪莉」，讓用餐體驗更完整。

「文山包種莫希多」，使用文山包種茶和乾燥桂花，清香爽朗，最適合搭尼斯風秋冬沙拉的優雅桂花香氣。搶眼紫紅色彩的「明星俱樂部」，創作靈感取自 60年代常見的明星花露水，使用火龍果、玫瑰和橙花水，兌出豐沛花香。

「耶林風情」則是將台灣人最熟悉的木瓜牛奶端上桌，改編自經典調酒Piña Colada，使用木瓜原汁、加上椰奶、鳳梨和花生冰淇淋，打成絲滑調飲。

此外，gubami Social還加碼推出限定「臭臭組」，結合餐廳自慢之作「松露臭豆腐蝦多士」和最新無酒精調飲「臭臭瑪莉（Stinky Mary）」，採用番茄汁、臭豆腐鹹滷汁、辣醬和萊姆創作出特調，進一步增添松露臭豆腐蝦多士的酸度、層次和風味。

文山包種莫希多（無酒精）。圖／gubami Social提供。
文山包種莫希多（無酒精）。圖／gubami Social提供。
尼斯風秋冬沙拉。圖／gubami Social提供。
尼斯風秋冬沙拉。圖／gubami Social提供。
榛果蒜酥焗帝王蟹。圖／gubami Social提供。
榛果蒜酥焗帝王蟹。圖／gubami Social提供。
雙人板腱牛排——美國蛇河極黑牛。圖／gubami Social提供。
雙人板腱牛排——美國蛇河極黑牛。圖／gubami Social提供。
奶油南乳燜鮑魚。圖／gubami Social提供。
奶油南乳燜鮑魚。圖／gubami Social提供。
限定「臭臭組」結合餐廳自慢之作「松露臭豆腐蝦多士」和最新無酒精調飲「臭臭瑪莉（Stinky Mary）」。圖／gubami Social提供。
限定「臭臭組」結合餐廳自慢之作「松露臭豆腐蝦多士」和最新無酒精調飲「臭臭瑪莉（Stinky Mary）」。圖／gubami Social提供。
鹽酥炸辣餛飩。圖／gubami Social提供。
鹽酥炸辣餛飩。圖／gubami Social提供。

臭豆腐 餐廳 陳嵐舒

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