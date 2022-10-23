大直「NOKE忠泰樂生活」明年3月要來了 進駐品牌搶先看

位於台北大直緊鄰美麗華的新型態商場「NOKE忠泰樂生活」，經過疫情工程、開幕時間表延期後，現在建築本體已完工，也確定開幕日期預計在2023年3月開幕，忠泰集團企劃團隊「明日製作所」也投入策展，開幕將有超過6場以上的策展及裝置藝術同步推出，要讓消費者在商場遊逛時，就像穿梭在美術館之中。

「NOKE忠泰樂生活」是忠泰集團35周年集大成之作，以「差異化自營、策展零售共創、體驗型內容集結、藝文設計匯聚」四大主軸作為營運策略。

NOKE的「創新零售暢遊體驗」定位，將集結進駐品牌以及挹注自營資源，凸顯特色。除了已曝光的「蔦屋書店」、「極光冰場」兩大亮點，「MOT明日聚落」全新概念店結合家居、選品、咖啡及義式料理。另獨家引進羅馬人氣冰淇淋，以嶄新風貌面世，還有歐陸頂級食材專門店、台北現代茶甜點沙龍、高檔港式火鍋、海味與陸地的鮮煮風味美食，以及高爾夫頂級會所等眾多自營品牌，將陸續揭曉。

今年甫新進榜必比登推介、並摘下米其林綠星的「小小樹食」將進駐NOKE，透過健康飲食型態走入大直內湖生活的日常；咖啡選物店「勺日」，將融合選物、服飾、早午餐與午晚茶餐飲的區域，受注目的空間則擁有2.5層樓挑高滿版全白色落地窗，坐擁180度摩天輪景觀。另引進丹麥永續香氛品牌「SKANDINAVISK」、澳門純素皮革包袋「ONE」等選物商品。

進駐品牌包括「肯夢AVEDA 3rd Place」，除了提供美髮服務外，更增加美手美足服務；醫美集團「聖緹雅」旗下首家精準級SPA概念店；義大利健身器材「Technogym」、蒐羅世界精緻烈酒的「酒如坊」都將在NOKE開出商場首店。

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