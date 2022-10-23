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SWATCH聯名表MOONSWATCH特派車快閃台北、台中 消費者排隊朝聖！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
SWATCH的移動星球計畫，最早自從品牌總部瑞士比爾出發，現在也來台快閃。圖／SWATCH提供
SWATCH的移動星球計畫，最早自從品牌總部瑞士比爾出發，現在也來台快閃。圖／SWATCH提供

今年三月底，瑞士流行腕表品牌SWATCH破天荒首度與同集團的OMEGA聯名，推出MOONSWATCH登月表，在全球各地都掀起排隊熱潮。而為了延續話題性，SWATCH於7月開啟了「移動星球」計畫，派遣了11部的車輛，同時載運聯名MOONSWATCH登月表， 一同上路，現在也來台快閃了！

SWATCH的移動星球計畫，最早自從品牌總部瑞士比爾出發，派遣多部的車輛，率先展開歐洲巡迴之旅。載運聯名MOONSWATCH登月表的特派車，繼在香港、曼谷和東京陸續現身後，便讓台灣消費者就很期待。而SWATCH也沒讓人失望，所以即日起到10月28日，特派車便抵達於台北新光三越百貨信義A9館一樓；10月29、30日，則會移師於台中新光三越台中店現身，讓更多消費者也能入手和OMEGA聯名的Bioceramic MOONSWATCH腕表。

載有MOONSWATCH登月表的SWATCH特派車，受到消費者期待，因此特地前去朝聖排隊，引起討論話題。圖／SWATCH提供
載有MOONSWATCH登月表的SWATCH特派車，受到消費者期待，因此特地前去朝聖排隊，引起討論話題。圖／SWATCH提供

載有MOONSWATCH登月表的SWATCH特派車，除了讓人有機會買到心儀的表款之外，因為有著吸睛的彩繪車身與招牌的聯名Logo手提箱受到消費者歡迎，因此適逢假日也特地前去朝聖排隊，引起討論話題。移動星球計畫共派出11輛車，而且車身色彩對應的就是販售的款式，來到台灣的則是「Mission to Mars（火星）」，同時礙於法規，特派車並無法正式在道路上移動，所以想要買人氣款MOONSWATCH腕表的人，可別錯過快閃時間。

SWATCH特派車載有招牌的聯名Logo手提箱。圖／SWATCH提供
SWATCH特派車載有招牌的聯名Logo手提箱。圖／SWATCH提供

移動星球計畫共派出11輛車，而且車身色彩對應的就是販售的款式，來到台灣的則是「Mission to Mars（火星）」。圖／SWATCH提供
移動星球計畫共派出11輛車，而且車身色彩對應的就是販售的款式，來到台灣的則是「Mission to Mars（火星）」。圖／SWATCH提供

腕表 快閃 瑞士

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