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花蓮2茶種榮獲日本大賽金賞 茶農林俊傑赴日領獎
花蓮縣富里鄉農會理事林俊傑種出的綠蜒蜜香紅茶及秀玉金萱茶，榮獲日本靜岡縣世界綠茶大賽金賞獎。昨天陪同出席領獎的農會總幹事張素華說，金賞獎只有9個名額，台灣花蓮富里就拿下2名，是台灣農業之光，讓台灣農友製茶技術被世界看見。
林俊傑在富里鄉六十石山種了25年的茶，獲獎無數，今年獲花蓮模範農民、蜜香紅茶雙金牌，以及全國部份發酵茶製茶技術競賽球型組亞軍等，這次參加日本世界綠茶大賽，綠蜒蜜香紅茶及秀玉金萱茶雙雙榮獲金賞獎。
林俊傑表示，取名綠蜒是蜜香紅茶被小葉綠蟬吸吮後留下的香氣；秀玉金萱茶則以母親名字為命名，這2款茶對他來說具有深遠意義，非常感謝獲日方肯定。
張素華指出，日本主要有宇治茶、靜岡茶2大茶葉產區，這次林俊傑在日本主要茶產區，獲得靜岡縣舉辦世界綠茶大賽2面金賞獎，並獲當地知事頒獎。此次比賽協會榮譽會長，是德川家康家族第18代當主，以嚴謹及實事求是態度，推動種茶及製茶業工作。
張素華表示，德川家康家族追求高規格、高品質的茶，讓日本皇室貴族享用，讓靜岡地區成為日本茶的代名詞，林俊傑在對於種植及製茶近乎苛求的靜岡縣獲獎，實屬不易。
她說，林俊傑今年在台灣共獲6個獎項，在得知拿下日本世界綠茶大賽金賞獎時喜出望外，但因疫情與語言不通，一度想放棄上台領獎，自己聽聞消息後，允諾陪同赴日，讓他如期站上國際頒獎台，農友在日本獲獎，是對台灣農業的肯定，也是台灣之光，讓本地製茶技術被世界看見。
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