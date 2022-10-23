常玉領銜佳士得香港秋拍 與關之琳珠寶今登台北預展

國際拍賣行佳士得（Christie's）香港將於11月25日起至12月3日止假灣仔會議展覽中心舉行秋季拍賣週，精選焦點拍品於本週末（10月22日、23日）於台北萬豪酒店舉辦預展。焦點包括估價超過3.4億元台幣的常玉《梅花盆景》，是藝術家40年代已知唯一一幅描繪梅花之作；草間彌生《無限之網（TWHOQ）》、來自香港著名影星關之琳的一系列珠寶珍藏、以及重要中國瓷器及工藝精品拍賣領拍之一的封面拍品：清乾隆粉青釉雕海水龍紋梅瓶，估價逾2億元台幣（約5,000萬港元) 。

常玉作品深受亞洲藏家喜愛，近年來拍賣持續創新紀錄。本月初蘇富比（Sotheby's）香港現代藝術晚間拍賣上，常玉1960年代一幅自傳式花卉鉅作《紅底瓶枝》，甫以遠高於拍前估價的8669萬港元（約3.4億元台幣）天價成交。11月30日將領銜佳士得香港二十及二十一世紀藝術晚間拍賣的《梅花盆景》，不僅是首次燈飾上拍場，也是唯一一幅常玉繪於1940年代的梅花作品、常玉唯一一幅繪有黃金長壽木桌的梅花盆景傑作。常玉一生只創作近三百幅油畫，當中只有十幅以梅花為主題，其中三幅珍藏於台灣國立歷史博物館，私人珍藏中梅花油畫作品僅有十幅，此為其一。

另一件鑑賞焦點為清乾隆粉青釉雕海水龍紋梅瓶，現為女史珍藏，為藏家於1996年從佳士得香港購得，此後從未於公開市場亮相。梅瓶的造型俊挺、紋飾清晰有力，三條五爪龍翻騰於海水之上，傳達帝王對於風調雨順、國泰民安的期許。