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Gap、COS和Havaianas以行動與創意擁抱愛的多元性

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Gap台北ATT4FUN旗艦店以「彩虹」為主題，在門市設置打卡牆。圖／Gap提供
Gap台北ATT4FUN旗艦店以「彩虹」為主題，在門市設置打卡牆。圖／Gap提供

因為新冠疫情緣故，已經連續兩年未舉辦實體活動的「台灣同志遊行」，將在10月底重新登場。為了表態支持性別多元、愛最大的理念，美式休閒品牌Gap、今年才來台設點的COS跟巴西人字拖鞋品牌Havaianas哈瓦仕都推出相應的新品來慶祝，吸引LGBTQIA+族群的目光。

台灣同志大遊行是亞洲最大的LGBTQIA+族群實體活動，今年來到第20屆，在多年前Gap就開始以行動支持，甚至由員工自發地參與遊行。而此次實體活動回歸，Gap攜手藝術家推出Brandon Sines聯名系列服飾，圖案兼具時尚與趣味性，更傳達了支持性別平權的理念。另外也提供專屬訂製服務，推出各2款的彩虹主題限定布章與電繡圖案，呼籲「BRAVE FOR GAP 我敢，故我在」，鼓勵大眾勇敢追求自我。而為了讓性別平等理念更貼近大眾生活，Gap台北ATT4FUN旗艦店以「彩虹」為主題，在門市設置打卡牆。

COS與跨性別運動倡議者Kai-Isaiah Jamal、藝術家Zipeng Zhu，以及音樂人和得獎演員的SOKO共同攜手打造LOVE FOR ALL全球驕傲日限定系列服飾。圖／COS提供
COS與跨性別運動倡議者Kai-Isaiah Jamal、藝術家Zipeng Zhu，以及音樂人和得獎演員的SOKO共同攜手打造LOVE FOR ALL全球驕傲日限定系列服飾。圖／COS提供

而COS同樣與跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal、藝術家兼創意總監Zipeng Zhu，以及身兼音樂人和得獎演員的SOKO共同攜手打造LOVE FOR ALL全球驕傲日限定系列服飾。Zipeng Zhu以COS經典的中性款T恤版型為畫布，利用風格字型勾勒出「LOVE」笑臉圖案設計，並以繽紛的彩虹色填滿其中。音樂人SOKO則是以她同志主題曲「Oh, to be a Rainbow！」作靈感，將音樂創意融入其設計之中。Kai-Isaiah Jamal透過原創詩詞為主，將難以表達的感受和體驗化作動人的詩句，成為服飾上的裝飾。

Havaianas參與台北市國際彩虹文化節， 推出Pride彩虹系列人字拖。圖／Havaianas提供
Havaianas參與台北市國際彩虹文化節， 推出Pride彩虹系列人字拖。圖／Havaianas提供

另外，Havaianas參與台北市國際彩虹文化節， 推出Pride彩虹系列人字拖，用實際行動與創意，支持及擁抱愛的多元性。Havaianas分別以品牌經典的Top及Slim款式為基礎，畫上代表愛的彩虹線條，象徵擁抱多元的意象，此外更巧思加上Love等文字設計，充分展現愛的多樣面貌與美好。

Gap攜手藝術家推出Brandon Sines聯名系列服飾，圖案兼具時尚與趣味性，更傳達了支持性別平權的理念。圖／Gap提供
Gap攜手藝術家推出Brandon Sines聯名系列服飾，圖案兼具時尚與趣味性，更傳達了支持性別平權的理念。圖／Gap提供

Gap推出各2款的彩虹主題限定布章與電繡圖案，呼籲「BRAVE FOR GAP 我敢，故我在」，鼓勵大眾勇敢追求自我。圖／Gap提供
Gap推出各2款的彩虹主題限定布章與電繡圖案，呼籲「BRAVE FOR GAP 我敢，故我在」，鼓勵大眾勇敢追求自我。圖／Gap提供

同志遊行 Gap

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