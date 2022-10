Gap、COS和Havaianas以行動與創意擁抱愛的多元性

因為新冠疫情緣故,已經連續兩年未舉辦實體活動的「台灣同志遊行」,將在10月底重新登場。為了表態支持性別多元、愛最大的理念,美式休閒品牌Gap、今年才來台設點的COS跟巴西人字拖鞋品牌Havaianas哈瓦仕都推出相應的新品來慶祝,吸引LGBTQIA+族群的目光。

台灣同志大遊行是亞洲最大的LGBTQIA+族群實體活動,今年來到第20屆,在多年前Gap就開始以行動支持,甚至由員工自發地參與遊行。而此次實體活動回歸,Gap攜手藝術家推出Brandon Sines聯名系列服飾,圖案兼具時尚與趣味性,更傳達了支持性別平權的理念。另外也提供專屬訂製服務,推出各2款的彩虹主題限定布章與電繡圖案,呼籲「BRAVE FOR GAP 我敢,故我在」,鼓勵大眾勇敢追求自我。而為了讓性別平等理念更貼近大眾生活,Gap台北ATT4FUN旗艦店以「彩虹」為主題,在門市設置打卡牆。

COS與跨性別運動倡議者Kai-Isaiah Jamal、藝術家Zipeng Zhu,以及音樂人和得獎演員的SOKO共同攜手打造LOVE FOR ALL全球驕傲日限定系列服飾。圖/COS提供

而COS同樣與跨性別運動倡議者兼模特兒Kai-Isaiah Jamal、藝術家兼創意總監Zipeng Zhu,以及身兼音樂人和得獎演員的SOKO共同攜手打造LOVE FOR ALL全球驕傲日限定系列服飾。Zipeng Zhu以COS經典的中性款T恤版型為畫布,利用風格字型勾勒出「LOVE」笑臉圖案設計,並以繽紛的彩虹色填滿其中。音樂人SOKO則是以她同志主題曲「Oh, to be a Rainbow!」作靈感,將音樂創意融入其設計之中。Kai-Isaiah Jamal透過原創詩詞為主,將難以表達的感受和體驗化作動人的詩句,成為服飾上的裝飾。

Havaianas參與台北市國際彩虹文化節, 推出Pride彩虹系列人字拖。圖/Havaianas提供

另外,Havaianas參與台北市國際彩虹文化節, 推出Pride彩虹系列人字拖,用實際行動與創意,支持及擁抱愛的多元性。Havaianas分別以品牌經典的Top及Slim款式為基礎,畫上代表愛的彩虹線條,象徵擁抱多元的意象,此外更巧思加上Love等文字設計,充分展現愛的多樣面貌與美好。

Gap攜手藝術家推出Brandon Sines聯名系列服飾,圖案兼具時尚與趣味性,更傳達了支持性別平權的理念。圖/Gap提供