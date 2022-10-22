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復古、俏皮、甜美 MAX&Co膠囊系列 期間限量上市
聯名、限量、期間限定生產，總能引起話題。MAX & Co推出秋冬兩個聯名膠囊系列，其中一款與義大利鞋履品牌A.Bocca合作推出復古優雅的瑪麗珍鞋，另一系列則與義大利設計師Efisio Rocco Marras合作帶來遊牧風格的Pony Ride系列，復古、懷舊、俏皮而甜美。
與A.Bocca合作的聯名經典瑪麗珍鞋鞋款，共有曜石黑、牛仔藍與威尼斯紅的三種顏色漆皮材質。A.Bocca設計師Alfredo Boccaccini原本的設計風格帶有義大利式的復古浪漫，而本次的聯名鞋款則分別飾以水鑽、水晶及色塊的心型圖案，訂價皆為15,900元。
而與Efisio Rocco Marras合作的Pony Ride系列，則勾引出每個女孩心中深處對於流浪、遠行的想望，而從超短版的軍綠色飛行夾克、報童帽、千鳥格的寬版西裝搭配超短千鳥格百摺裙都是注目單品。原來Efisio Rocco Marras從Perry Ogden的攝影集《馬與童》（Pony Kids）得到啟發，同時他再結合了自MAX&Co.典藏檔案中的吉光片羽，讓實穿與經典設計結合。
MAX&Co個別與A.Bocca和Efisio Rocco Marras聯名的「&Co.LLABORATION」將為非常態生產的膠囊系列，已於即日起限量上市。除此之外，MAX&Co.更在日前的米蘭時裝周期間舉行了時裝預覽，再和英裔、尼日利亞籍設計師Duro Olowu合作推出「People, Places, Colour系列」，並以醒目條紋、浪漫花卉與幾何印花，聚焦在人們被侷限已久、因而益發渴望的旅行的想望。
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