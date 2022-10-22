國際細胞治療再生醫學高峰會今登場 台日專家分享成果
2022國際細胞治療及再生醫學高峰會今天在台中榮總登場，邀衛福部次長石崇良、6位國際細胞治療與再生醫學界頂尖專家，以及5名日本教授分享再生醫學研究成果與實務經驗，展現台灣與日本在國際再生醫療生技的能力。
今天同步為台中榮總「細胞治療及再生醫學中心」揭牌啟用，石崇良說，台中榮總一向是最具研究量能、頂尖的醫學中心，對政策不遺餘力支持，陳適安還特別從北部大學聘請國內細胞治療頂尖專家李冠德教授創建該中心。
台中榮總院長陳適安說，台灣2018年起開放6項細胞治療技術，政府今年提出再生醫療專法，鼓勵醫界與學界研發，台中榮總全力支持細胞治療與再生醫學的發展，並用實際行動支持國家政策，今邀再生醫學頂尖專家，分享了內外科疾病治療、學術研究、尖端醫療技術及臨床治療經驗，見證院方積極發展再生醫療的決心。
石崇良在高峰會說明世界再生醫療研發的里程碑，他以八仙塵爆為例表示，當時部分病人在日本技術協助下，運用自體人工皮膚層片，在有80%的燒傷面積下，仍達到了良好的治療效果。
義大醫院院長杜元坤從基礎醫學談到臨床醫學，運用人類鼻腔幹細胞之外泌體促進神經再生、軟骨幹細胞層片植入骨關節、誘導性多功能幹細胞iPSC與細胞外分泌體等技術。
國際著名心臟再生iPSC心臟層片專家、大阪大學澤芳樹教授，提到救命的iPSC心臟層片可以大幅改善心肌病變病人的心臟功能與長期存活率，只能等待換心手術的為心臟衰竭病患帶來一線希望。日本iPS細胞製造創辦人田邊剛士博士分享iPSC的發展，以及未來醫療上的應用。
大阪大學杉山治夫教授分享癌症疫苗與細胞治療、日本外泌體學會理事長、東京醫科大學落谷孝広教授分享外泌體研究、大熊敦史博士分享固態腫瘤CAR-T治療、國內北醫曾厚教授心臟層片技術與研究、樂迦生技醫療長張裕享教授分享台灣未來的CAR-T治療、長庚大學洪舜郁教授分享新抗原癌症個人化免疫療法等。
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