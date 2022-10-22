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天后降臨！Harry Winston秋季頂級珠寶展 15億閃耀誘客

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日於晶華酒店二樓專門店舉辦秋季頂級珠寶展，合計41款、總價破15億的頂級珠寶，將至11月13日為止。圖 / 翻攝自 IG
海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日於晶華酒店二樓專門店舉辦秋季頂級珠寶展，合計41款、總價破15億的頂級珠寶，將至11月13日為止。圖 / 翻攝自 IG

寶石之所以讓人心動，除了閃耀的光澤，或飽滿、明亮、輕快、愉悅的色彩，更是珠寶之所以令人心動的原因。海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日舉辦秋季頂級珠寶展，合計41款、總價破15億的頂級珠寶，以色彩的激盪與對比，映襯以貴重寶石的動容閃耀。

全新的Fancy Combo系列祖母綠寶石、彩色寶石及鑽石項鍊，共鑲嵌36顆總重約46.7克拉的祖母綠、方型切工藍寶石及水滴型切工紫色剛玉，不僅有寶石切工上的變化，色彩的輝映激盪也成為這款珠寶的奢華亮點；另一款Winston Icon系列耳環與戒指，則延續了這股對於色彩的渴求：以坦桑石的深邃藍色、橄欖石的淺綠、水藍寶石的清澈與沙弗萊石的深綠，帶來宛如在耳畔、指尖盛放的花一般芬芳。

另一亮點更有一款New York系列718 Marble Marquetry項鍊，718之名來自品牌位於紐約第五大道的718號，項鍊以27顆總重約11.71克拉的水滴型切工紅寶石，搭配192顆總重約13.84克拉的圓形明亮式和尖階梯型切工鑽石，散發出猶如紅毯影星般的天后氣韻。

Harry Winston頂級珠寶展已由即日於晶華酒店2樓品牌專門店展開，並將持續至11月13日止。鑑賞為預約制，可提前聯絡Harry Winston晶華酒店專賣店，電話為02-2521-7808。

頂級珠寶系列祖母綠型鑽石戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
頂級珠寶系列祖母綠型鑽石戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
頂級珠寶系列祖母綠寶石、彩色寶石及鑽石項鍊，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
頂級珠寶系列祖母綠寶石、彩色寶石及鑽石項鍊，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
New York系列718 Marble Marquetry紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
New York系列718 Marble Marquetry紅寶石與鑽石項鍊，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Winston Icon系列彩色寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Winston Icon系列彩色寶石與鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供

珠寶 鑽石 酒店

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