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瑞芳老街瑞意號自助餐傳承礦工口味 還有芋圓、咖啡香

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市瑞芳老街的「保雲芋圓」遠近馳名，不少觀光客慕名品嘗。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「保雲芋圓」遠近馳名，不少觀光客慕名品嘗。記者邱瑞杰／攝影

新北市瑞芳火車站一帶有不少美食、小吃和甜點，在觀光客間口耳相傳。位在後站瑞芳老街的「瑞意號自助餐」，是間傳承在地礦工文史的老店，滿足當地民眾胃口，並等待外地人專程造訪，品嘗礦工口味。老街另有保雲芋圓、讓咖啡等餐飲店，值得一遊。

瑞芳車站前站外的民生街及美食廣場是美食聚集地，小吃以龍鳳腿最為知名，還有刈包、雙包胎等供選擇。後站瑞芳老街曾沉寂多年，經過多年改造復興，也有人專程慕名造訪。

早年老街興盛時，瑞意號自助餐已故創店老闆白進金在當地擺攤，台灣光復後開店，成為當地礦工用餐的據點，後來由他的兒子白瑞興接手，多年前因為健康因素，轉讓楊義成、郭淑禎夫婦接手。楊去年身體也出狀況，剛退伍的兒子楊盛邦返鄉接手。

楊盛邦說，父母除了承接瑞意號，也習得白家手藝。因為早年多是服務礦工，料理口味偏重，價格相對便宜。掌廚的郭淑禎已減少調味比重，但可能仍讓人覺得很下飯的礦工滋味，但價格依舊親民，菜類10元，肉類2、30元，60~80的便當很有飽足感。

來到瑞芳老街正餐可以選擇自助餐，鄰近保雲芋圓的招牌菜頭滷（甜不辣）也有不少人擁護，傳承三代的芋圓甜品更是遠近馳名。芋圓店內牆面上有幅掛圖，介紹芋圓好吃的秘訣，店內還陳設不少早年器物可供欣賞。

老街的讓咖啡食堂重新裝潢，9月下旬重新營業，可以享用套餐，也可單點咖啡，另外有熱壓吐司，茶飲等。老闆林育生是薩克斯風老師及樂手，他以礦工住的房子（礦寮）為主題裝修老屋，老照片故事牆、瓶燈裝置藝術相當吸睛。

新北市瑞芳老街「瑞意號自助餐」傳承在地礦工口味，圖中2肉3菜收費80元。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街「瑞意號自助餐」傳承在地礦工口味，圖中2肉3菜收費80元。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街「讓咖啡」重新裝潢，店面設計吸睛。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街「讓咖啡」重新裝潢，店面設計吸睛。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「保雲芋圓」除了甜點，招牌菜頭滷（甜不辣）也很受歡迎。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「保雲芋圓」除了甜點，招牌菜頭滷（甜不辣）也很受歡迎。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「瑞意號自助餐」，是間傳承在地礦工文史的老店。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「瑞意號自助餐」，是間傳承在地礦工文史的老店。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「瑞意號自助餐」，是間傳承在地礦工文史的老店。記者邱瑞杰／攝影
新北市瑞芳老街的「瑞意號自助餐」，是間傳承在地礦工文史的老店。記者邱瑞杰／攝影

老街 瑞芳

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