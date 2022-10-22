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將捷金鬱金香酒店跨年夜住房近完售 再推專屬活動限量開搶

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北「將捷金鬱金香酒店」即日起推出三天兩夜「跨年住房專案」，迎接2022年跨年倒數。圖／將捷金鬱金香飯店提供
新北「將捷金鬱金香酒店」即日起推出三天兩夜「跨年住房專案」，迎接2022年跨年倒數。圖／將捷金鬱金香飯店提供

新北「將捷金鬱金香酒店」即日起推出三天兩夜「跨年住房專案」，迎接2022年跨年倒數。每人每晚最低只要3475元，入住房客可參加橘光午後送夕陽派對、觀賞新北跨河煙火綻放，開放不到一周已接近完售，12月31日不同時段推出跨年專屬活動。2022年最後這天與最心愛的家人朋友，一起邁向嶄新燦爛的2023年。

將捷金鬱金香酒店表示，「跨年住房專案」雙人入住每房1萬3900元起，內容皆含一日河畔餐廳晚餐以及兩日舒活早餐，1月1日早餐更加碼午餐時段供房客選擇，每房並贈送冬季暖身好禮、手作DIY、捷動能智能地墊體驗，再依計價大人數加贈送國賓影城電影票，以及跨年專屬活動（送夕陽派對、煙火秀免費入場）。

將捷金表示，目前煙火房型皆已完售，其他房型則有少量間數可供預訂，入住房客皆可憑房卡免費參加望高樓「橘光午後送夕陽派對」，以及進入3F埔頂草原，親眼見證「新北跨河煙火秀」絕美視覺饗宴，敬請把握最後機會。

新北「1314跨河煙火秀」將在12月31日於淡江大橋璀璨施放，將捷金鬱金香酒店坐擁得天獨厚河岸景觀，除了煙火房型陽台上就能欣賞跨河煙火的繽紛璀璨外，擁有超寬廣瞭望視野的酒店Ｒ樓望高樓。

飯店表示，今年推出《跨年迎新 微光小酌》，費用為1600元+10%服務費／2人，入場時段為晚上19點至21點，可享用精緻小點，舉杯歡慶、相聚擁抱，欣賞「新北跨河煙火秀」絕美視覺饗宴。名額有限，額滿即止。

此外，滬尾之星《迎接新年 擁抱夢想》跨年之夜，費用每位999元+10%服務費，包含活動精選飲品2杯及餐檯自助配拎下酒菜，跨年之夜邀請「Life爵士樂團」團長吳柏毅和鋼琴家黃裕翔現場演出，用音樂點亮夢想、擁抱希望，陪觀眾們一起跨年倒數，迎接嶄新燦爛的2023年；跨年之夜入場時段為22點至隔日凌晨12點30分，限定場次額滿即止。訂位專線：02-2626-9970。

新北「將捷金鬱金香酒店」即日起推出三天兩夜「跨年住房專案」，迎接2022年跨年倒數。圖／將捷金鬱金香飯店提供
新北「將捷金鬱金香酒店」即日起推出三天兩夜「跨年住房專案」，迎接2022年跨年倒數。圖／將捷金鬱金香飯店提供

跨年 新北 酒店

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