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金門大推數位消費 遊客消費最高可享50%超值回饋

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府表示，即日起至12月31日前，民眾只要在金門指定店家使用一卡通MONEY消費付款享LINE POINTS 15%點數回饋。圖／縣府提供
金門縣政府表示，即日起至12月31日前，民眾只要在金門指定店家使用一卡通MONEY消費付款享LINE POINTS 15%點數回饋。圖／縣府提供

金門旅遊，不用帶現金也走的通！金門縣政府與一卡通公司持續共同推動拓展離島多元支付的使用場域及應用，希望旅客到金門觀光旅遊時，也能多加利用行動支付，最高可享50%超值回饋。

金門縣政府表示，即日起至12月31日前，民眾只要在金門指定店家使用一卡通MONEY消費付款享LINE POINTS 15%點數回饋（每人回饋上限200點），若連結元大銀行、土地銀行或LINE Bank主帳戶並完成指定條件，加碼再享一卡通MONEY 儲值金35%回饋，合計最高可享50%超值回饋。

縣府說明，此次活動計畫除於縣內大眾交通工具及近300家商家全面導入一卡通MONEY(原LINE Pay Money)行動支付服務外，更加碼攜手元大銀行、土地銀行及LINE Bank推出高達50%的優惠鼓勵，包含知名的伴手禮長合餅舖金城店、海福商務飯店、海福花園飯店、良金牧場、金瑞成貢糖等，及金坊尚義廣場(機場免稅店)、金坊金湖廣場等。

據了解，近幾年來，金門持續往智慧輕旅行方向前進，從推出「尋找風獅爺」活動，民眾只要透過手機app便可使用類似抓寶可夢的AR遊戲功能來尋找全縣風獅爺，沿路上不但可以使用「金門行動旅服中心」作為觀光資訊小幫手，協助遊客能夠輕鬆掌握金門觀光資訊，在購物消費金門特產上，更與行動支付業者合作，讓本島觀光或是離島旅行都能無縫接軌使用。

縣府也邀請遊客，來趟金門智慧輕旅行，除了體驗文化與生態之美，也享受購物與美食的樂趣，歡迎民眾趁年底前好康機會前來感受離島之美及享受美食，體驗無現金支付的便利。

金門縣府大推行動支付，遊客購買貢糖等特產，用刷手機嘛ㄟ通。圖／縣府提供
金門縣府大推行動支付，遊客購買貢糖等特產，用刷手機嘛ㄟ通。圖／縣府提供

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