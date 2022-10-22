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Moncler 70周年 Maya聯名Thom Browne系列今日發行
繼日前米蘭時裝周期間於米蘭大教堂前的壯觀大秀之後，Moncler發表了與設計師Thom Browne的全新限量聯名系列，並持續為品牌的70周年紀念，盛大慶祝。
原本曾為Moncler設計師的Thom Browne，最早於2001年的紐約發跡，從一間小店的五套西裝起家，2003年推出成衣男裝，2011年推女裝成衣與配飾全系列，21年來Thom Browne儼然已成為當今最熱門的服裝設計師之一，並曾在2016、2013、2006年三度獲得CFDA年度最佳男裝設計師獎，並獲美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）服裝研究所、英國維多利亞和阿爾伯特博物館（Victoria & Albert Museum）與比利時安特衛普時尚博物館（Mode Museum Antwerpen）。
本次的聯名系列，Thom Browne透過英國法蘭絨和漆面尼龍拼接設計，將其經典扭褶元素融入Maya羽絨服，並邀請美國演員Lee Pace擔任形象視覺人物。對於本次聯名Thom Browne為此表示，「我希望把我的個性元素融入70周年紀念款Maya羽絨服之中。因此，我將羽絨填入其中，點綴褶襇和扭褶，並予以重構詮釋，打造出獨屬於我的風格。」
由於Moncler今年邁向品牌70周年，因此邀請了七位重量級設計師、重新演繹品牌經典的Maya羽絨服。Thom Browne則是該系列第二位登場的設計師，而聯名系列則預計將在10月22日正式推出。
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